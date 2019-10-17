الامارات | إخلاء 120 شخصا نتيجة احتراق شقة سكنية بمنطقة الروضة

شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 120 شخصا نتيجة احتراق شقة سكنية بمنطقة الروضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخلت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين 120 شخصا من بناية سكنية في منطقة الروضة بأم القيوين، إثر احتراق شقة سكنية بكاملها دون أن يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية.

وقال، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، إن غرفة العمليات بلاغاً الساعة 10:35 صباح اليوم يفيد باحتراق إحدى الشقق ببناية الريم بمنطقة الروضة، حيث تم على الفور إرسال سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء البناية من القاطنين بها وبلغ عددهم 120 شخصا وإخماد النيران والسيطرة على الحريق دون أن يسجل الحريق أي اصابات بشرية.

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وأضاف أن فرق الاطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية بالتعاون شرطة أم القيوين والاسعاف الوطني والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتسليم ملف الحريق للجهات المختصة بالإمارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم توفير مسكن مؤقت للأسر المتضررة من الحريق لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وذلك بالتعاون مع مركز الهلال الاحمر الإماراتي فرع أم القيوين.