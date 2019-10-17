الامارات | مدارس خاصة تمنح الطلبة إجازة أسبوع.. تبدأ من الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تمنح الطلبة إجازة أسبوع.. تبدأ من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة بتعطيل الدراسة أسبوع كامل، تبدأ من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس، ووصفت القرار بأنه إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، فيما أبدى ذوي الطلبة اعتراضهم على كثرة توقف الدراسة، ما يسهم في طول المدة الزمنية للعام الأكاديمي، مطالبين بإلغاء مثل هذه الإجازات لإنهاء العام الدراسي مبكراً.

وتفصيلاً، أبلغ عدد من ذوي الطلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، تضررهم من قرارات المدارس بوقف الدراسة، مشيرين إلى أن هذا الأمر سبب لهم إرباكاً خاصة للأسر التي يعمل فيها الأبوين حيث لن يجد الأطفال الصغار من يرعاهم خلال تواجد الأبوين في دوامهم، بالإضافة إلى اختلاف الإجازات بين الأشقاء الذين لم تقر مدارسهم هذه الإجازة.

وأشار ذوو الطلبة إلى أن العام الأكاديمي بدأ في الأول من سبتمبر الماضي وينتهي في 2 يوليو 2020، فيما تبلغ أيام الدراسة الفعلية "أيام التمدرس" بما فيها أيام الاختبارات 185 يوم، مقابل 90 يوم إجازات أسبوعية ورسمية وعطلات فصلية، مشيرين إلى أن إضافة أسبوع إجازة منتصف فصل دراسي، بالإضافة إلى أيام الاحتفالات والأنشطة التي تقيمها المدارس بصفة دورية يقلص أيام الدراسة الفعلية إلى نحو 160 يوماً على الأكثر، ما يعني أن نحو 40% من مدة العام الأكاديمي عطلات، وأن أيام الدراسة الفعلية بعد اقتطاع الامتحانات والغياب الجماعي الذي تشهده المدارس في رمضان وقبل الأعياد والامتحانات أقل من نصف الزمن المقرر للعام الأكاديمي.

ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في الإجازات المتكررة التي تتخلل العام الدراسي، واختصار مدة العام الدراسي عبر تقليل أيام الإجازات بين الفصول الدراسية بحيث تكون مدة إجازة الشتاء أسبوعين بدلاً من شهر، ومدة إجازة الربيع أسبوع واحد، حتى يتم إنهاء العام الدراسي مبكراً، وضم هذه المدة إلى إجازة نهاية العام.

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وأشاروا إلى أن طلبة الجامعات تحصل على إجازة صيفية بين الأعوام الأكاديمية لا تقل عن ثلاثة أشهر حيث يبدأ العام الأكاديمي في الجامعات الإماراتية في منتصف أغسطس وينتهي منتصف مايو، فيما يستمر الطلبة الأصغر سناً في الدراسة بالمدارس حتى شهر يوليو.

في المقابل أكدت دائرة التعليم والمعرفة تحديدها التقويم المدرسي والحد الأدنى لساعات التدريس، بألا يقل عن 175 يوما دراسياً في العام الدراسي الواحد، ويمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس أمناء المدرسة، على أن تُقدم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل 8 أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة.

وأوضحت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة، أن المدارس ملتزمة بتقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور على التقويم المدرسي السنوي.