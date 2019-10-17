ميشلان تفتتح مقرها الإقليمي في المنطقة الحرة بمطار دبي

أعلنت شركة "ميشلان" العالمية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع الإطارات، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، وذلك لإدارة عملياتها في مناطق أفريقيا والهند والشرق الأوسط، والإشراف على 87 مكتباً تابعاً لها في هذه المناطق، وتطوير وتوسيع عملياتها الإقليمية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في المقر الجديد للشركة التي تكرس أعمالها لتعزيز قدرة متعامليها على التنقل والاستدامة، بحضور كل من سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام "دافزا"، والسيد مارك باسكيه رئيس شركة ميشلان في مناطق إفريقيا والهند والشرق الأوسط، وسعادة رجاء ربيعة قنصل عام فرنسا بدبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وكبار الشخصيات من "دافزا" وشركة "ميشلان".

وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا": "تلتزم "دافزا" بدعم نمو مختلف القطاعات التي تدفع نمو اقتصاد إمارة دبي وتُسهم في تنويعه، واستفادة متعامليها من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ومجموعة الخدمات التي توفرها، وذلك بهدف الحفاظ على مكانتها المتميزة بوصفها من بين أهم المناطق الحرة الجاذبة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية مثل "ميشلان"، والذين يجدون في "دافزا" كل الدعم اللازم لمساعدتهم في تحقيق النمو والنجاح".

ومن جانبه، قال مارك باسكيه رئيس شركة ميشلان في منطقة إفريقيا والهند والشرق الأوسط: "يسُرنا إطلاق عملياتنا الإقليمية من "دافزا"، والتي نثق بخدماتها المتميزة والملائمة لنموذج عملنا كشركة إطارات رائدة عالمياً. إذ تتطلب طبيعة عمليتنا موقعاً استراتيجياً يتيح لنا تحقيق هدفنا الأساسي بتلبية احتياجات السوق، ونحن واثقون من أن هذه الخطوة ستدعم توسعنا وتسريع عملنا من خلال تعزيز حضورنا في المنطقة".

يُشار إلى أن شركة "ميشلان" التي يقع مقرها الرئيسي في "كليرمونت" بفرنسا تعتبر من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإطارات، وتتوزع مكاتبها على أكثر من 170 دولة حول العالم، وهي التي بدأت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاماً.

وتُعتبر "دافزا" من بين الأكثر تقدماً وتنافسية بين المناطق الحرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث تضم أكثر من 1600 شركة إقليمية ودولية تتخذ منها مقراً إقليمياً لعملياتها. وتتميز "دافزا" بموقعها الاستراتيجي بالقرب من أحد أكثر مطارات العالم نشاطاً وحيوية، ما يمكّنها من تقديم خدمات وحلول ذكية استثنائية ومرافق ذات مستوى عالمي، وبُنى تحتيّة متطورة.