ثاني أيام "السينمائي الدولي للأطفال والشباب" يحفل بنخبة من الأفلام السينمائية والعروض التفاعلية

يعرض مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في دورته السابعة، التي انطلقت الأحد تحت شعار" أفلام مستوحاة من كتب" في ثالث أيامه (الثلاثاء (15أكتوبر الجاري، سلسلة من الأفلام وورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، والتي تقام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

الثلاثاء 15 أكتوبر

رسوم متحركة قصيرة، في السينما الرئيسية: تناسب الزوار من عمر 10 أعوام وما فوق، وتعرض بين الساعة 5:00 - 06:17 مساءً

أمينتي

كال

مستكشف الطريق آر.آي إس إي

الموت، الأب والابن

وصلة البرغي

نادي الملطخ0ين

الشقيقة

ذكريات مارا

في الهواء الطلق

الفيلة سيكونوا سعداء

أفلام من صنع الأطفال والناشئة، تناسب الزوار من عمر 10 وما فوق، وتعرض بين الساعة 6:30 -7:45 مساءً

تيار الحياة

حكايات مميزة

كارما

خبز البحر

ذكرى صامتة

فقدت أبي

استمر

شيروك

اكتشاف

تينغو

أفلام قصيرة: تناسب الزوار من 14 عاماً وما فوق وتعرض بين الساعة 8:00-9:20 مساءً

ليمون

آنا

حكاية عائلة

فلورينا

بشير في أرض العجائب

الشقيقات

في السينما الصغيرة

رسوم متحركة قصيرة تناسب الأطفال حتى 9 أعوام، وتعرض بين الساعة 5:00-5:30 مساءً

مُفصل حسب الطلب

مقلوب

مفقود وموجود

موغو وبيرول

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ورش عمل محطة الأطفال: 7أعوام وما فوق، تقدم باللغتين العربية والإنجليزية

اصنع شخصية فوركي 5:00-5:50

المكياج السينمائي 6:00-6:50

الدراما الإبداعية 7:00-7:50

ورش عمل محطة كانون بين الساعة 5:00-6:30 مساءً تقدم باللغة الإنجليزية: ورش عمل لجميع الأعمار

خطط ونصائح حول أساسيات صناعة الأفلام

ورش محطة الشباب: 17عاماً وما فوق وتقدم باللغة العربية

مهارات التقديم التلفزيوني 5:00-5:50

مهارات التقديم التلفزيوني 6:00 -6:50

الرسم الإلكتروني 7:00-7:50

جلسة تفاعلية

فكر تمثيل – يقدمها محمد حاجي -6:00-6:50