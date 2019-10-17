كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أغلى منزل في دبي عام 2019.. بسعر 90 مليون درهم

حطمت فيلا في دبي الرقم القياسي لأغلى منزل تم بيعه في المدينة هذا العام حتى الآن.

وتم تداول أكثر من 2280 فيلا و 6963 شقة خلال الربع الثالث من عام 2019 في السوق السكنية الإجمالية. وبلغ حجم المعاملات في السوق الثانوية 10.8 مليار درهم، مقارنة بـ 13.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019 (انخفاض بنسبة 19%) ، وفقًا للتحليل الذي أجرته Luxhabitat استنادًا إلى بيانات من “بروبرتي مونيتور”.

وبيعت فيلا في الحي الأول بمدينة محمد بن راشد في دبي بمبلغ ضخم بلغ 90 مليون درهم هذا العام، وفقاً للتقرير. كما ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربعة بنسبة 2.5 في المائة لوحدات السوق الثانوية.

وفي الوقت الحالي، يبلغ متوسط ​​سعر القدم المربعة في السوق الإجمالية 802 درهم للشقق، و 1،010 درهم للفلل.

ووفقًا لتحليلات لوكسبيتات، بلغ إجمالي سوق العقارات السكنية في الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 10.2 مليار درهم، أي أقل بنحو 16 في المائة عن الربع السابق.

وكانت أهم ثلاثة مناطق من حيث حجم المبيعات، بحسب خليج تايمز:

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– مدينة محمد بن راشد (2 مليار درهم).

– وسط مدينة دبي (1.4 مليار درهم).

– ميناء خور دبي (894 مليون درهم).