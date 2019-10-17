كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو أفضل مطور عقاري بتسليم المشاريع في دبي؟

استحوذت شركة “إعمار العقارية” في دبي على الحصة الأكبر من عمليات تسليم المشاريع في دبي خلال الأشهر الستة الماضية، وفقًا لأرقام من Data Finder – جزء من مجموعة Property Finder.

وذكر التقرير أن دبي هيلز استيت، المجتمع الرئيسي لشركة إعمار الواقع على طريق الخيل، شهدت أكبر عدد من عمليات تسليم المشاريع.

بعض المجتمعات الفرعية التي تم تسليمها كانت Parkway Vistas وSidra 2 وMulberry في Park Heights المرحلة الأولى والمرحلة الثانية (672 شقة) وFairway Vistas وMaple 1 و 2 تاون هاوس (1.315 وحدة).

وقالت لينيت أباد، مديرة البيانات والأبحاث في Property Finder “لقد كانت تلال دبي المكان المشهور للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. منذ اكتمال وتسليم بعض المجتمعات الفرعية، تم بيع 251 وحدة في السوق الثانوية ومتوسط ​​سعر الصفقة للفيلا هو 2.8 مليون درهم في حين يبلغ متوسط ​​سعر الصفقة للشقة 1.1 مليون درهم”.

وأضافت: “كان هناك أيضاً عمليتا بيع ثانيتان في هيلز جروف، وهو مجمع فرعي فاخر في تلال دبي مقابل 38.3 مليون درهم و 40 مليون درهم”.

وتشمل بعض عمليات التسليم الأخرى للمشروع في دبي خلال هذه الفترة، بحسب غلف بيزنس:

* مشروع The 8 الذي تبلغ مساحته 200 شقة من قبل شركة التطوير الكويتية IFA Hotels and Resorts على جزيرة نخلة جميرا.

* 373 شقة في أبراج سباركل في دبي مارينا.

* 578 شقة فاخرة في إعمار ذا أدرس ريزدنس فاونتن فيوز في وسط مدينة دبي.

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* 519 شقة في مجموعة مارينا جيت 2 ريزيدنسز في دبي مارينا.

* 223 شقة في برج البطحاء على طريق الشيخ زايد.

* لا ريفييرا إستيتس (144 شقة) في قرية الجميرا سركل.

ومن بين المطورين الآخرين في دبي الذين شهدوا عمليات تسليم كبرى منذ مارس من هذا العام:

* Mag 5 Property Development – التي سلمت 1.442 شقة سكنية في مشروع Mag 5 Boulevard في دبي ساوث.

* شركة الدانوب العقارية – التي سلمت 446 شقة في مشروع ستارز (المعروف سابقًا باسم ريتز) في الفرجان.

* نشاما – التي سلمت 680 شقة في مشروع نسيم الزهرة في تاون سكوير.

* جميرا غولف إستيتس – سلمت 95 فيلا في مجتمع الأندلس الفرعي هذا العام.