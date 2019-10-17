الامارات | تعرَّف إلى غرامة الصيد الجائر بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف إلى غرامة الصيد الجائر بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن هناك ‏قراراً يمنع التدهور البيئي في المناطق البرية بإمارة الشارقة، حيث أن قيمة غرامة الصيد الجائر وقتل أو إيذاء الكائنات البرية وتدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوانات أو النباتات أو الطيور وفي المواقع ذات الأهمية البيئية بالمناطق البرية 10 آلاف درهم.

وأوصت الهيئة خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها إلالكتروني بأهمية الحفاظ على البيئة، وعدم الصيد الجائر، وذلك ضمن مساعي الهيئة للحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي البيئي في مختلف أوساط المجتمع، وصون التنوع الحيوي، حيث أن الفرق المختصة تجوب مختلف المناطق لرصد محاولات البعض الصيد الجائر باستخدام أدوات وأجهزة غير قانونية، وتنفذ حملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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