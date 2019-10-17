كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| معرض أبوظبي الدولي للقوارب يبهر الحشود

تم عرض مجموعة مختارة من المراكب البحرية المذهلة يوم الأربعاء مع افتتاح معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019 أبوابه للسنة الثانية.

وفي مرفأ Adnec الذي تبلغ مساحته 40.000 متر مربع، تنافست اليخوت الحديثة والزوارق الفخمة الفاخرة لجذب انتباه الزوار.

وكان العارضون حريصين ليس فقط على إظهار جمال المراكب المعروضة، بل أيضاً كمية المعدات عالية التقنية التي كانت على متنها.

ولم تغب الرياضات المائية أيضاً عن الحدث، حيث تعاون المنظمون مع شركة أبو ظبي الدولية للرياضات البحرية لجذب هواة الترفيه والذين يؤدون أعمالاً مثيرة للتزلج النفاث للمشاهدين.

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الصيد بالواقع الافتراضي كان حاضراً أيضًا، بوجود خبراء صيد مع تقنيات جديدة لتحسين الصيد في العالم الواقعي.

وقام حوالي 284 عارضًا من 26 دولة بشحن بضائعهم إلى الحدث، الذي ينتشر على مساحة أكبر بثلاث مرات من مساحة العرض في العام الماضي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

يظهر التوسع حرصًا كبيرًا من المنظمين على تكرار الاهتمام الذي حظي به معرض دبي.

ويمكن شراء تذاكر المعرض الذي يستمر يوميًا من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً وحتى 19 أكتوبر عبر الإنترنت على الموقع https://adibs.ae مقابل 20 درهم.