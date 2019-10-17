الامارات | تعرف الى .. شروط الحصول على تصريح إنشاء مزرعة أسماك بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الى .. شروط الحصول على تصريح إنشاء مزرعة أسماك بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التغير المناخي والبيئة الشروط والوثائق المطلوبة لإصدار ترخيص إنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية، للسماح بمزاولة نشاط انشاء واستثمار مزارع الأحياء المائية التجارية، لمدة خمس سنوات.

وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المستندات هي صورة من التصريح البيئي الصادر من السلطة المختصة، وصورة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وصورة من الموافقة المبدئية الصادرة من السلطة المحلية المعنية، وصورة من قرار إشهار الجمعية، وذلك للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك.

وذكرت أن إصدار ترخيص استثمار مزارع الأحياء المائية يكون لأربع فئات، هي المواطنين، والأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والهيئات العلمية.

وأفادت بأن شروط إصدار التصريح تتضمن عدم السماح باستخدام الماء العذب لتربية الأحياء المائية، إلا إذا كان النظام المتبع يعتمد استخدام هذا النوع من المياه لتربية الأحياء المائية أولا ثم استخدامه في الزراعة، وعدم السماح بإقامة مزارع الأحياء المائية على الشواطئ والخلجان والخيران والجزر، التي توجد فيها غابات شجيرات القرم.

Advertisements

وقالت إنه إذا كانت طريقة التربية المقترحة هي استخدام الأقفاص البحرية العائمة، فللسلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة تحديد أعداد وأحجام هذه الأقفاص، مشيرة إلى ضرورة تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع يبين خطط الإنتاج، والطاقة القصوى للمشروع، والنواحي الفنية المتعلقة بإنتاج وتربية الأحياء المائية، إلى جانب مراعاة ما جاء بالقانون الاتحادي رقم ( 24 ) لسنة 1999 م في شان حماية البيئة وتنميتها بهذا الخصوص .

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة، للحصول على ترخيص بإنشاء واستثمار مزارع الأحياء المائية، وتحدد قترة الترخيص لمزارع الأحياء المائية بفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، كلما استدعى الأمر، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء الشروط.