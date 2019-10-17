الامارات | "الهوية" تعفي كبار السن من رسوم الخدمة العاجلة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية" تعفي كبار السن من رسوم الخدمة العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إعفاء فئة كبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز سعادة المتعاملين في إمارات الدولة من رسوم الخدمة العاجلة في مراكز سعادة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد تحديد سنّ المتعامل.

وتوفر الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة خدمة عاجلة لإصدار بطاقة الهوية، وتسليمها خلال 24 ساعة كحد أقصى، وذلك مقابل تحصيل رسم الخدمة المطلوبة، بالإضافة إلى رسم الخدمة الفورية.

وتتوفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين من دولة مجلس التعاون من كافة الفئات العمرية وذلك عند التسجيل لأول مرة، تجديد البطاقات المنتهية، إصدار بدل فاقد أو تالف.

وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات - عدا عن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي - فتقتصر الخدمة العاجلة "فوري" على حالة استخراج بدل فاقد أو تالف عن بطاقة الهويّة فقط، ويتطلّب الحصول عليها إحضار جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وأن تكون الإقامة سارية المفعول أيضاً، حيث تتضمن إجراءاتها إعادة التقاط البصمات والصورة الشخصية.

وللحصول على هذه الخدمة الفورية، على العميل زيارة أحد مراكز سعادة العملاء التابعة للهيئة، وتقديم الوثائق المطلوبة، وتتوفر خدمة "فوري" من خلال زيارة إحدى مراكز سعادة العملاء التابعة للهيئة وهي: مركزا الجزيرة، ومدينة خليفة في أبوظبي البرشاء، الراشدية، والكرامة في دبي، مدينة زايد في المنطقة الغربية، مركز العين، مركز الشارقة، مركز عجمان، مركز الفجيرة، مركز رأس الخيمة، مركز أم القيوين.