الامارات | تعرف إلى تكلفة وخطوات الحصول على رخصة قيادة بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تكلفة وخطوات الحصول على رخصة قيادة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية " تم" بالتعاون مع شرطة أبوظبي، الفرصة للأفراد، للحصول على رخصة قيادة من خلال 8 خطوات يمكن تنفيذها عبر موقعها الإلكتروني، وعبر رحلة الحصول على رخصة قيادة جديد.



الخطوة الأولى : طلب فتح ملف رخصة قيادة

يستغرق الإجراء يومي عمل، لكن يجب عليك في البداية، التأكد من أنك مؤهل لفتح ملف رخصة قيادة جديد، حيث سوف يطلب منك تزويد المعلومات المتعلقة بنوع وفئة الرخصة ونوع ناقل الحركة ومركز الفحص، ثم يتم إدخال معلوماتك الشخصية، وفي النهاية، سيطلب منك تحميل صورة الجانب الأمامي والخلفي من رخصة القيادة الأجنبية / الخليجية‏.‏ كما سيطلب منك أيضا تحميل صورة شخصية حديثة لك.



الخطوة الثانية : دفع رسوم ملف الرخصة

تبلغ رسوم فتح ملف مروري 200 درهم غير قابلة للاسترداد

الخطوة الثالثة : الحصول على دروس القيادة النظرية

يمكنك الحصول على دروس القيادة النظرية في المراكز المخصصة للقيادة، مع العلم أنه يجب تزويد المركز بالرقم المرجعي للملف المروري.



الخطوة الرابعة : إصدار موعد الفحص

من خلال هذه الخدمة ، يمكنك طلب حجز موعد اختبار الطريق، وبمجرد تحديد موعد اختبار الطريق، يمكنك بدء التدريب العملي الخارجي للطريق والذي يجب إتمامه قبل الاختبار‏.‏

وتبلغ رسوم حجز موعد اختبار الطريق 115 درهم، ورسوم تقديم موعد اختبار الطريق ‏200‏ درهم.

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الخطوة الخامسة : إدارة بطاقة التدريب

يتم إصدار بطاقة التدريب عند إصدار موعد اختبار الطريق، لذا يرجى التحقق من تاريخ انتهاء بطاقة التدريب، وتقدم “تم” خدمة إدارة بطاقة التدريب التي تشمل تجديد وإصدار بطاقة تدريب، وإصدار بدل فاقد وبدل تالف.



الخطوة السادسة : الحصول على تدريب عملي (الشارع)

بعد إصدار بطاقة التدريب، يجب تلقي دروس التدريب العملي على طرق أبوظبي والتي يمكن جدولتها في معهد القيادة.



الخطوة السابعة : فحص القيادة (الشارع)

فور انتهائك من تدريب القيادة في الشارع بنجاح، يجب عليك التقدم لفحص القيادة.



الخطوة الثامنة : الحصول على رخصة القيادة

بعد الانتهاء من فحص الشارع بنجاح، يتم إصدار رخصة القيادة الجديدة والتي يمكنك استلامها من مدرسة القيادة أو أقرب مركز سعادة المتعاملين‏.‏ فيما يلي نموذج رخصة القيادة الإلكترونية الخاصة بك.

وتبلغ سوم اصدار رخصة القيادة ‏315‏ درهم

