الامارات | المؤبد والإبعاد و50 ألف درهم غرامة لتاجر مؤثرات عقلية

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد والإبعاد و50 ألف درهم غرامة لتاجر مؤثرات عقلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن تاجر مؤثرات عقلية، ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، والغرامة خمسين ألف درهم، إذ أكدت ثبوت أركان الجريمة بحق المتهم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة الجزائية بتهمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 65 من الجدول رقم 8 المرفق بالقانون .

قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه، ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم ، فطعن عليه، فيما طلبت النيابة العامة برفض طعنه .



من جانبها رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم، مؤكدة ثبوت أركان الجريمة بحقه، إذ استندت إلى الأدلة المستمدة من اعترافه أنه ألقي القبض عليه في يوم الواقعة عندما قام ببيع شريط مؤثر عقلي يحوي 12 كبسولة بمقابل 500 درهم ، ومن أقوال الشاهدين اللذين شهدا في التحقيقات أن المصادر السرية أكدت أن المتهم يحوز كمية من المؤثر العقلي ويقوم ببيعها ، وأنه اتفق مع المصدر السري على بيع شريط واحد مقابل 500 درهم وأنه بناء على هذا الاتفاق تم تشكيل فريق لضبط المتهم وزود المصدر السري بمبلغ 500 درهم وفي الوقت والمكان المحددين تقابل المصدر السري مع المتهم وقام المتهم بتسليم المصدر السري شريط مؤثر العقلي، يحوي 12 كبسولة واستلم المبلغ المتفق عليه ، وتم ضبطها بحوزته في جيب بنطلونه.



وأثبت تقرير المختبر أن تلك الحبوب تعود للمؤثر العقلي "بريجابالين" المدرج بالجدول الثامن البند 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 " .

وانتهت المحكمة إلى أن حكم إدانة المتهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار جاء بعد أن بين عناصر الواقعة ومنها الفعل المادي والقصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة وقصد الاتجار .

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وأكدت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بغير معقب عليها في ذلك متى كان قضاؤها قائماً على أدلة لها معينها الثابت بالأوراق واطمأنت إليها وحصلت الواقعة المنسوبة إلى المتهم تحصيلاً سائغاً مؤدياً إلى ما انتهت إليه من نتيجة واستدلت على ارتكابها بحق المتهم بما اطمأنت إليه من أدلة يقينية لها معينها الثابت بالأوراق .