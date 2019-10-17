أكاديمية أبوظبي القضائية تنظم تجربة محاكاة جلسة جزائية للمشاركين في برنامج التكوين الأساسي للباحثين...

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية تجربة محاكاة جلسة صورية في قضية جزائية، وذلك ضمن المساق الجزائي في برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين، بهدف تدريب المشاركين على كيفية دراسة الملفات القضائية والتعامل معها والتعرف على مختلف فنون المرافعة الشفوية أمام القضاء الجزائي، وقواعد المرافعة وأصولها وشروطها وتقنياتها وأسلوب أدائها. وذلك بما يتوافق مع رؤية دائرة القضاء في أبوظبي في اعداد وتأهيل الكادر البشري في المهن القانونية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على أفضل المعايير والممارسات العدلية العالمية المعاصرة.

وأكدت الأكاديمية القضائية أن هذه التجربة تلبي العديد من المتطلبات التعليمية، وأهمها ردم الهوة بين الدراسة النظرية لمادة القانون في الجامعات، ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، إضافة إلى كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه المتدرب من مواد نظرية في الأكاديمية بهدف ترسيخ المعلومة عبر التطبيق العملي لكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية. إضافة إلى اكساب المتدربين المهارات اللازمة لممارسة العمل القضائي والنيابي مثل القدرة على الدفاع عن أفكارهم أمام الجمهور، وتطوير قدراتهم على إيصال أفكارهم في مواجهة كافة أطراف الخصومة بتفرد وكفاءة.

وأوضحت أن جلسة المحاكاة ارتكزت على تطبيق عملي من قضية جزائية فعلية سبق للقضاء أن قال فيها كلمته النهائية، حيث تم توزيع الأدوار على الباحثين القانونيين المشاركين في الفصل لتتشكل منهم دائرة جنائية صورية بحضور ممثل صوري عن النيابة العامة وتقمص المتدربين أدوار المحاميين للدفاع عن أطراف القضية التي شملت متهمين اثنين وعددا من القصر قام بتمثيلهم محامٍ من إدارة قضايا الحكومة بصفته ممثلا عن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر ليقدم طلباته ومرافعته الشفاهية بوصفه وصي القاصرين والموكل له حفظ حقوقهم ورعاية مصالحهم. وذلك بحضور جمهور الطلبة الأمر الذي يكرس مفهوم علنية المحاكمة.