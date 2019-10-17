"ايرويز افيشين غروب" تستحوذ على الأكاديمية الفرنسية العليا لتدريب وتعليم الطيارين

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية للطيران (ايرويز افيشين غروب) اليوم عن استحواذها على الأكاديمية الفرنسية العليا لتدريب وتعليم الطيارين والمعروفة اختصارا ب ) ESMA ) .

وقد أنشئت الأكاديمية الفرنسية العليا لتدريب وتعليم الطيارين في عام 1988 ومقرها مطار مونبلييه ميديتيراني الدولي في الجنوب الفرنسي، وتعد أكبر وأهم أكاديمية طيران خاصة متعددة التخصصات في أوروبا.

وفي هذا الصدد قال رومي هاوات، المؤسس والرئيس التنفيذي لايرويز افيشين غروب: "انها خطوة مهمة في مجال الطيران حيث تعمل المجموعة لتعزيز حضورنا العالمي في صناعة الطيران عبر تقديم حلول أكثر فعالية وكفاءة للقطاع لتلبية الطلب المتنامي على الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل علمي صحيح".

وأضاف هاوات: " أن المجموعة تمثل واحدة من عدد قليل جدًا من العلامات التجارية العالمية في مجال التعليم والتدريب في مجال الطيران، مشيرا إلى عزم المجموعة على تعزيز وجودها وخدمة الشركاء الحاليين وتطوير شراكات جديدة".

وأضاف أن ايرويز افيشين غروب وهي تستعد للمستقبل ترتكز على ارث من النجاحات المتوالية على امتداد أكثر من 30 عاما نجحت خلالها في تدريب أكثر من 8000 الف طالب. ويصل اسطول المجموعة الحالي إلى أكثر من 34 طائرة طراز دايموند دي إيه 40 و دي إيه 42 و16 طائرة طراز سيسنا 172 و182 في مختلف قواعد العمليات لديها.

وتعد الأكاديمية الفرنسية هيئة معتمدة من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية لتدريب الطيارين وتقدم مجموعة من الدورات التدريبية المعتمدة اوروبيا من بينها برنامج الطيار المحترف وبرنامج صيانة الطائرات وبرنامج خدمة الطائرات بعد الهبوط والوقوف في الممرات والذي يشمل التعامل مع البضائع الخطرة و قواعد السلامة، وهو برنامج مصدق من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) وشركة أماديوس العالمية لخدمات تكنولوجيا وابتكار حلول اعمال شركات الطيران وبرنامج التدريب على الطائرات غير المأهولة.

ويتصل مقرالأكاديمية بشكل مباشر بمطار مونبلييه ويمتد على مساحة 11.600 متر مربع ، حيث تنقسم مرافق الحرم الأكاديمي إلى مناطق مختلفة تقام عليها مجموعة متنوعة من الأنشطة وتشمل قاعات دراسية مزودة بأحدث التقنيات الحديثة لاستضافة المحاضرات، وأجهزة محاكاة حديثة، ومرافق تدريب للأطقم الجوية، ومراكز للصيانة ومنشآت تعليمية ومجمع سكني لإقامة الطلاب يتسع ل100 طالب.

يذكر أن الكيان الجديد ل"ايرويز افيشين غروب \ الأكاديمية الفرنسية العليا لتدريب وتعليم الطيارين " معتمد من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية وهيئة سلامة الطيران المدني الاسترالية (كاسا) ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) -الجبل الأسود والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية والإدارة العامة للطيران المدني بالكويت بالإضافة إلى الادارة العامة للطيران المدني في الصين.

ومع انضمام الأكاديمية الفرنسية فإن مساحة المنشآت التدريبية المبنية لدى المجموعة تبلغ 25,000 متر مربع بالإضافة تمتعها بأكبر وجود في مجال تدريب للطيارين على مستوى العالم حيث يمتد عملاء المجموعة على مساحة تبلغ تقريبا 350 الف كيلو متر مربع في كل من المملكة المتحدة واسبانيا وفرنسا والجبل الأسود واستراليا.

*المصدر: "ايتوس واير"