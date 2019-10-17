زيت بيو-أويل يغذي البشرة ويعيد لها حيويتها

تكثر العوامل الخارجية التي تؤثر على البشرة ولا سيما علامات التمدد والندوب وعدم توحّد لون البشرة. ولكن لمقاومة هذه المشاكل، يأتي زيت بيو-أويل للعناية بالبشرة ليقدم لك الحل المثالي لمكافحة جميع مشاكل البشرة لأنه يمنحها التغذية التي تلزمها للتخلّص منها والقضاء عليها.

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يشتهر زيت بيو-أويل حول العالم بمكوناته الأساسية التي من شأنها أن تصلح البشرة وتعيد لها شبابها. وأيضاً يساعد على تنعيمها واسترجاعها قوامها، كما يساعد على التخفيف من الأضرار التي تلحق بها بسبب عوامل خارجية مثل تغيّر الطقس وعلامات التمدد الناتجة عن الحمل وأشعة الشمس فوق البنفسجية والندوب. وبهدف مكافحة هذه المشاكل كلها، من الضروري أن تتلقى البشرة العناية الأساسية لتحافظ على صحتها وغذائها وإشراقتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتج الفريد لا يتبخّر مثل غيره من منتجات العناية بالبشرة بسبب تركيبته الزيتية. وهو أيضاً غني بالفيتامين أ الذي يعزز تشكّل الكولاجين الجديد ويساعد على تجدد البشرة في حين أن الفيتامين إي يحمي البشرة من الضرر والشيخوخة المبكرة. أما زيت البابونج فيهدئها وينعّمها ويمنحها إطلالة ناعمة ومرنة. وتجتمع هذه المكونات كلها مع زيت PurCellin لتصبح تركيبة المنتج خفيفة وغير دهنيه وسهلة الامتصاص. يجب تدليك زيت بيو-أويل على البشرة النظيفة مرتين يومياً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحصول على نتائج ملموسة وملحوظة.

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يُذكر أن استخدام بيو-أويل بشكل مستمر يحسّن مظهر البشرة ذات اللون غير الموحّد ويكافح علامات التقدم في السن ويساهم في الحد من ظهور الندوب وعلامات التمدد. وهو أيضاً يكمّل طبقة الزيت الطبيعية في البشرة ويعزز وظيفتها من ناحية الاحتفاظ بالترطيب. يمكن استخدام هذا الزيت يومياً لأنه لا يسد المسام ويسمح للبشرة بالبقاء مرطبة ويقدم لها الفوائد الرائعة كل يوم.

يتوفر زيت بيو-أويل للعناية بالبشرة لدى أبرز الصيدليات في دولة الإمارات العربية المتحدة في سعة ٢٥ مل بسعر ٢٤،٢٥ درهماً، وسعة ٦٠ مل بسعر ٤٧،٢٥ درهماً، وسعة ١٢٥ مل بسعر ٧٨،٧٥ درهماً وسعة ٢٠٠ مل بسعر ١١٠،٢٥ درهماً.