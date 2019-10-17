فريق BMW i Andretti Motorsport يعلن عن اسمي السائقين المشاركين في الموسم السادس من بطولة الفورمولا...

كشف فريق The BMW i Andretti Motorsport عن اسمي السائقين المشاركين في الموسم السادس من بطولة ABB FIA Formula E Championship. وسيواصل السائق ألكسندر سيمز (بريطانيا) تمثيل فريق BMW في أول سلسلة لسباقات السيارات الكهربائية بالكامل. وكان السائق البالغ من العمر 31 سنة قد شارك للمرة الأولى في الموسم الماضي بسباقات الفورمولا إي، وتمكن من إحراز 57 نقطة، إضافة إلى الانطلاق من المركز الأول وصعود منصة التتويج. أما زميله في الفريق فسيكون السائق ماكسيميليان غانتر (ألمانيا)، والذي قدمه الفريق باعتباره السائق الجديد في مستهل شهر سبتمبر.

وكان سيمز يشارك منذ فترة طويلة في القيادة ضمن سباقات جي تي مع فريق BMW، وقد تمكن من شق طريقه ليشارك في الموسم الخامس من بطولة الفورمولا إي. وأمضى السائق عطلة الأسبوع الأكثر نجاحًا في النهائي الذي أقيم في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). وتمكن سيمز من إحراز المركز الرابع في سباق يوم السبت والانطلاق من المركز الأول، ومن ثم إحراز المركز الثاني في سباق يوم الأحد.

وفي تصريح له، قال جينس ماركوارت، مدير مجموعة BMW لسباقات السيارات: "لدينا سائقون مميزون في موسمنا الثاني من بطولة الفورمولا إي. لقد اكتسب ألكسندر سيمز خبرة هائلة وبسرعة كبيرة في موسمه الأول، وأثبت أنه قادر على أن يكون في المقدمة. كان حظه سيئًا في بعض السباقات، لكنه احتفل أخيرًا بأول صعود إلى منصة التتويج في النهاية في نيويورك. أنا واثق من أنه سيتمكن من متابعة هذا النجاح في موسم 2019/20".

وقال سيمز: "لقد تعلمت الكثير خلال موسمي الأول. كانت هناك لحظات مذهلة في بعض الأحيان، وبعض الأوقات الصعبة التي يجب اجتيازها في أحيان أخرى، وأنا مصمم على الاستفادة من هذه الخبرات والمتابعة من حيث توقفت وإكمال المسيرة نحو الأمام من هناك. من المتوقع أن تكون المنافسة صعبة هذا الموسم مع السائقين الآخرين، لكنني عرفت التحديات الفريدة التي تواجهها سباقات الفورمولا إي، وأنا على استعداد لتحويل تلك التجربة إلى نتائج جيدة".

ويواصل سيمز وغانتر استعدادات ما قبل الموسم مع فريق BMW i Andretti Motorsport من 15 إلى 18 أكتوبر في فالنسيا (إسبانيا). فيما يعد اختبارًا رسميًا للفورمولا إي، حيث تخوض الفرق المتنافسة أول مواجهة مباشرة قبيل انطلاق الموسم السادس