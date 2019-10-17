جلسة حوار تجمع نخبة من روّاد الأعمال الاجتماعيين في ابوظبي

شارك نخبة من روّاد الاعمال الاجتماعيين في الدولة؛ تتقدمهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان اليوم تجاربهم الناجحة في تطوير العديد من المشاريع الاجتماعية ضمن جلسة حوار نظمتها هيئة المساهمات المجتمعية "معاً".

وانضم إلى الجلسة مجموعة من رواد الأعمال الاجتماعيين الناشئين والطموحين، ومنهم الفائزين العشرة في الدورة الأولى من برنامج حاضنة "معاً" الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والشركاء الحكوميين، حيث جرت نقاشات ثرية حول الخطوات والأدوات التي يمكن أن يحقق بها أصحاب الشركات الجديدة النجاح.

وقد عرضت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تجربتها في تنمية عدد من المشاريع الاجتماعية الناجحة منذ عام 2008 بما في ذلك مؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية"، والتي تشغل منصب رئيسها التنفيذي وعلّقت قائلة: "تعلمت الكثير من إدارة المبادرات الاجتماعية لما يزيد عن 5 سنوات وأنا سعيدة اليوم بمشاركة خبرتي مع ناشئين في مجال الأعمال الاجتماعية للمساهمة في تعزيز هذا القطاع."

ومن جانبه، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إلى أهمية ترسيخ ثقافة الاستثمار المجتمعي وزيادة وعي رجال الأعمال وتحفيزهم للاستثمار في المشاريع التي تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع. مؤكداً أن هيئة "معاً" والتي باتت تشكّل اليوم ذراعاً مسرّعاً لتحقيق أهداف القطاع الاجتماعي، كما تساهم في بناء جيل مُمكّن اجتماعياً واقتصادياً.

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وقال الدكتور مغير الخييلي: "يسعى القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وبقيادة دائرة تنمية المجتمع، إلى خلق منظومة اجتماعية مؤثرة، يساهم كل فرد فيها بإحداث التغيير الإيجابي، والقضاء على كافة التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا عبر تبني السياسات والاستراتيجيات التي تدعم رواد الأعمال في المجال الاجتماعي، وتأخذ بيدهم إلى تحقيق الأهداف المنشودة.



وفي ذات السياق تحدثت مشاعل وقار، الحاصلة على جائزة مجلة فوربس لـ30 شخصية مبدعة تحت سن الـ30 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشريك المؤسس ورئيس قطاع العمليات التشغيلية لشركة The Tempest المتخصصة في الإعلام الرقمي، وتقدم من خلال منصتها محتوى متنوعًا وقصصًا ومواضيع موجهة للنساء.

قالت مشاعل وقار: "تعتبر فئة أصحاب الهمم واحدة من أكبر الفئات الاجتماعية حجماً، إذ تمثل أكثر من 1.2 مليار شخص، ولكن في المقابل 1٪ من المواقع على الانترنت فقط متاحة لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع".

وأضافت: "أدركت من خلال كوني مؤسس مشارك في الشركة، أن لدينا فرصة مهمة لدمج أصحاب الهمم ضمن قيمنا وأعمالنا الأساسية، لإتاحة وصولهم لمحتوى الإنترنت بشكل أكبر.

والمردود الإيجابي لذلك ليس الشعور بالرضا فقط أو لأداء عمل بدافع النية الحسنة، إذ يتعلق الأمر بالمردود التجاري من خلال استهداف عدد كبير يصل إلى 1.2 مليار شخص. كما تقع مسؤولية دعم تواصل هذه الفئة المهمة من خلال الانترنت على الجميع وتمثل فرصة لنا للابتكار من جهة، ولخدمة المجتمع من جهة أخرى"

وأدار حلقة النقاش آبي سام توماس، رئيس تحرير مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط، وشارك فيها عدد من المتحدثين مثل كايلي ويبر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةEVERA، وهي شركة ناشئة متخصصة في التحول نحو الاستدامة، وسمير منكاني، مدير العمليات في شركة Health at Hand الإماراتية الناشئة والمتخصصة في التقنيات الطبية المتطورة.

وتناول النقاش التحديات وفرص تنمية الأعمال التجارية، ومراحل نمو المشاريع، وأهمية تثقيف السوق الإقليمية حول الأعمال الاجتماعية، وأبرز النصائح المفيدة لمن يسعى إلى بدء مشروعه في دولة الإمارات.

وقد نظمت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" جلسة "شاركونا الحوار" وتعتبر واحدة من سلسلة من المبادرات التي تهدف الى الجمع بين مختلف الأطراف من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث لإنشاء مجتمعات متعاونة.

كما يهدف برنامج حاضنة معاً الاجتماعية إلى إيجاد حلول اجتماعية مبتكرة عبر تنمية الأفكار ورعايتها لتصبح منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية لها أثر واضح ومستدام على التحديات والاحتياجات المجتمعية.

وفي هذا الإطار صرحت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة "معاً" قائلة: "نعلم أنه في بداية أي مشروع تجاري جديد، تبدو التحديات كثيرة، لذلك نظمنا هذه الجلسة الملهمة ليتعرف أصحاب المشاريع الناشئة حديثاً على خبرات عملية لأشخاص كانوا في موقعهم قبل فترة وجيزة، وتخطوا التحديات وحققوا النجاح وأصبح لديهم شركات فاعلة ومؤثرة."

وأضافت سعادتها: "تشرفنا بمشاركة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان معنا اليوم، وقد استفاد الحاضرون كثيرا من عرضها لتجربتها المميزة، وهي دليل قوي على شغفها بالمشاريع المستدامة والعمل المبتكر، وترسيخ لقيم التعاون والتضامن لتحقيق الاثر الاجتماعي في أبوظبي، والذي يعد من الأهداف الأساسية لهيئة "معاً"."

نبذة عن حاضنة "معا"

في سبتمبر الماضي، فاز عشرة من رواد الأعمال الاجتماعيين في الدورة الأولى من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، من بينهم ستة مشاريع محلية، وأربعة من أنحاء العالم. وتركزت الدورة الأولى من الحاضنة على اختيار أفضل المشاريع الاجتماعية الموجهة لأصحاب الهمم ودعمها لتنمية فكرتهم ليصبحوا مؤسسات اجتماعية ومنشآت أهلية.

وتشمل المشاريع الفائزة تطبيقاً لتحويل الرسائل النصية في الجوّال إلى لغة الإشارة، وآخر يساعد من يعانون من إعاقات بصرية على التنقل في محيطهم من خلال أجهزة الاستشعار وتقنيات الإدراك البصري. بالإضافة إلى مشاريع تقدم فرصًا متساوية لأصحاب الهمم في العمل والفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية.