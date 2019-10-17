متخصصون يكشفون لجمهور "الشارقة السينمائي للأطفال والشباب" أساسيات صناعة الأفلام

في إطار حرصه على تعريف الأجيال الجديدة على أهم تقنيات صناعة السينما الحديثة، عقدت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، التي تستمر فعالياته حتى 18 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - الشارقة، ورش عمل سينمائية متخصصة للأطفال، في "محطة الأطفال" ابتداءً من عمر 7 وما فوق، قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال.

"تصوير الأستوديو".. أطفال اليوم مبدعو الغد

واستضاف الحدث أولى ورش العمل التي حملت عنوان "تصوير الاستوديو"، حيث عرّفت مدربة التصوير الفوتوغرافي شعاع المطوع، الأطفال على تقنيات التصوير المبتكرة، وقدمت لهم شروحات خاصة عن آلية اختيار الصور المناسبة وانتقاء الإضاءة الخاصة التي توفرها معدات متخصصة مثل "الفلاشات"، وأجهزة الإضاءة المستمرة التي تمنح المصور ضوءاً متواصلاً خلال فترة تصويره داخل الاستوديو.

وقدمت المطوع شروحات تقنية للمشاركين الصغار، عرفتهم خلالها على أدوات "السوفت بوكس" وهي قطعة على شكل (مظلة) تلعب دوراً في تنعيم الإضاءة وتخفيف درجة سطوعها بالكيفية التي يرغب بها المصور، في الوقت ذاته قادت المدربة المشاركين إلى التقاط صورهم الخاصة مستخدمين كاميرا "كانون سيلفي" المتطورة والتي تعمل على إظهار الصورة بشكل فوري ليحتفظوا بها كذكرى لتواجدهم في المهرجان.

المكياج السينمائي.. وسيلة الإقناع الضرورية

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وتطرقت ورشة "المكياج السينمائي"، التي قدمها فنان المكياج الإماراتي فاروق حسن، إلى تعريف الأطفال المشاركين على أهم آليات وخصائص المكياج السينمائي، الذي يعدّ أحد أبرز التقنيات المتبعة في مجال صناعة السينما باعتباره الوسيلة الفاعلة لتقديم اللقطات كما لو أنها حصلت حقيقة، خاصة فيما يتعلق بمشاهد الحوادث أو الإصابات وغيرها.

وعرّف حسن الأطفال المشاركين على أبرز الأدوات المستخدمة في هذا المجال حيث أوضح أن فنان المكياج يمكنه أن يستخدم وسائل بسيطة يمكن صناعتها بشكل يدوي، في الوقت ذاته يمكن للفنان استخدام معدات باهظة الثمن لتنفيذ أعماله التي تتطلب حسب وصفه الدقة والاعتماد على رؤية تسهم في اقناع المتلقي، حيث أكد ضرورة أن يلتزم فنان المكياج بالدقة وألا يبتعد عن الواقع في تنفيذه لمشاريعه الفنية، بل عليه أن يُظهر المشاهد كما هي دون أي مبالغة أو اخلال.

"سحر عبد الله" توقف الحركة في المهرجان

وفي ثالث الورش، التي حملت عنوان "الرسوم المتحركة – إيقاف الحركة" قدمت المدربة سحر عبدالله، شروحات مبسطة عن كيفية صناعة الأفلام بتقنية "إيقاف الحركة – الستوب موشن"، وهي واحدة من الإبداعات السينمائية المتطورة والبسيطة والتي تمكّن الأطفال من صناعة أفلامهم السينمائية القصيرة باستخدام أدوات ومعدات أولية مستعينين بالتطبيق الذكي "ستوب موشن استوديو".

وعرفت عبد الله خلال الجلسة بأهمية هذا النوع من الفنون في تهيئة الأطفال نحو اكتشاف مجالات الإبداع في نفوسهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، حيث أوضحت أن هذه التقنية الإبداعية تساعد الأطفال على صناعة أفلامهم المتحركة باستخدام شخصياتهم المفضلة التي يصنعوها بأيديهم سواء من معجون أو أوراق ملونة وغيرها، ثم يحركوها أمام كاميرا التطبيق بعد أن ينقلوها من أماكنها بشكل منتظم ليحصلوا في النهاية على مادة فلمية متقنة، يمكن للأطفال بعد ذلك إضافة الموسيقى أو المؤثرات البصرية التي تتناسب مع المشاهد.