خالد بن محمد بن زايد يحضر زفاف سعيد المنهالي

أبوظبي (وام) شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عارف صالح بوفتيلة المنهالي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة هداف بن طناف بن بخيت المنهالي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة الوثبة للأفراح بأبوظبي - عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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