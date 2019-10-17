«إنسومنيا» العالمي للألعاب الإلكترونية ينطلق اليوم بدبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق في دبي اليوم فعاليات مهرجان «إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية للمرة الأولى في المنطقة، والذي يعد من أهم وأكبر الفعاليات العالمية المعنية بهذا القطاع، تزامناً مع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وقطاعاتها المختلفة ومنها الألعاب الافتراضية، باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول والخبرات، وكذلك أهم وأكبر المنافسات والفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال وجذب نجومه من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وسيُقام المهرجان العالمي على مدار ثلاثة أيام في «ميدان جراندستاند»، متضمناً العديد من الفعاليات والأنشطة ومنافسات الألعاب الإلكترونية والافتراضية، والتي من المنتظر أن تستقطب عدة آلاف من ممارسي وعشاق تلك الألعاب من مختلف انحاء المنطقة للاستمتاع بهذا الحدث الذي انطلقت نسخته الخاصة بالمملكة المتحدة للمرة الأولى في العام 1999، في حين من المتوقع أن يتحول مع إقامته في دبي إلى فعالية رئيسة على أجندة فعالياتها المرتبطة بالجيل الجديد من صناعات المستقبل.

وأكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن مسيرة التنمية الاقتصادية والتطوير الشامل في دبي تدخل مرحلة جديدة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية لتحويل دبي إلى مركز عالمي لصناعات المستقبل، وهو ما أكده سموه من خلال وثيقة الخمسين التي تضمنت إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية وتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، وكذلك مبادئ الحكم الثمانية في دبي والتي نصت على أن «دبي أرض للمواهب»، حيث تتكامل تلك العناصر في تكوين صورة الإسهامات التي ستقوم بها دبي خلال المرحلة المقبلة تأكيداً على إسهام دولة الإمارات في تشكيل مستقبل العالم.

وقالت المري: «دبي كانت سبّاقة في إقامة أول تجمّع تقني متكامل على مستوى المنطقة بإطلاق مدينة دبي للإنترنت قبل نحو عشرين عاماً، واليوم تبدأ دبي مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية من خلال تبني معطيات العصر واتباع نموذج تطويري يقوم على توظيف التكنولوجيا وتعزيز قدراتنا في صناعاتها التي سيكون لها الأثر الأكبر في تكوين صورة المستقبل.

وحول استضافة الفعاليات العالمية المعنية بالأنشطة التقنية والاقتصادية المرتبطة بصناعات المستقبل والتكنولوجيا المتطورة، أوضحت: «تمثل تلك الفعاليات فرصة مهمة للقاء أبرز وأهم العناصر الفاعلة والخبرات المؤثرة في هذه القطاعات، لاسيما الشباب الذين تتفوق خبراتهم الآن في المجال التكنولوجي، ونحن نسعى من خلال تلك المناسبات إلى تأكيد أثرها كجسور لتبادل الخبرات والأفكار والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال بالغ السرعة في تطوره، وبناء شبكات من العلاقات الإيجابية التي يمكن من خلالها نقل معارف العالم إلى دولة الإمارات ومن ثم المنطقة، بما يكفل مواكبة التطور العالمي وحجز مكانة متقدمة لدولتنا في رَكْبِه».

وأكدت منى المرّي أن مسيرة التطوير في دبي تتجه نحو العالم الرقمي، للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تفتحها التكنولوجيا اليوم في كل المجالات.

نمو قوي

وتأتي استضافة دبي لمهرجان إنسومنيا العالمي للألعاب الإلكترونية والافتراضية في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع نمواً متسارعا في المنطقة مقارنة بباقي العالم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نمو هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوق 25% سنوياً، لتكون المنطقة بذلك في مقدمة الأسواق العالمية من حيث سرعة ونسبة نمو قطاع الألعاب الافتراضية، وذلك توازيا مع نمو جمهور تلك الألعاب لاسيما بين الشباب، حيث تظهر الأرقام أن ممارسي الألعاب الافتراضية والإلكترونية يمثلون نسبة 60% من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في المنطقة.

وتوضح الدراسات أن هناك اليوم ما يناهز 2.5 مليار إنسان يمارسون الألعاب الإلكترونية والافتراضية حول العالم، والذين من المتوقع أن يتجاوز حجم إنفاقهم على تلك الألعاب 152.1 مليار دولار في العام 2019 فقط، بنسبة نمو سنوية تفوق 9.6 بالمئة، وقد وصل حجم الإنفاق في سوق الألعاب الإلكترونية والافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو أربعة مليارات دولار في العام 2017، وتعد أسواق المنطقة الأسرع نموا عالمياً بنسبة 25% سنويا.