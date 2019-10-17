«صعوبات التعلم» يستعرض آليات توفير بيئة تعليمية محفزة لأصحاب الهمم

لمياء الهرمودي (الشارقة)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم أمس فعاليات مؤتمر مركز الشارقة لصعوبات التعلم الدولي الثاني تحت شعار «لحياة أفضل» في قاعة الرازي بجامعة الشارقة ويستمر ليومين.

حضر افتتاح المؤتمر كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع كمتحدثة رئيسة في المؤتمر ، والسيناتور الأميركي السابق توم هاركين ضيف شرف المؤتمر كمتحدث رئيس، والدكتور جورج هاغرتي رئيس كلية بيكن لصعوبات التعلم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الاختصاصيين والخبراء.

واكدت الدكتورة هنادي السويدي مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم خلال الكلمة الافتتاحية على التزام المركز بالشعار الذي رفعه لهذا المؤتمر وتحقيق رؤيته التي تنصب حول مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي صعوبات التعلم وقالت: حرصنا من خلال المؤتمر التركيز على أهمية تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي صعوبات التعلم ونشر الوعي بحقوقهم ورفع التوصيات لتشريع القوانين تكفل حفظ هذه الحقوق وتوفير أفضل البرامج والمناهج لهم وإمكانية مواءمتها بما يتناسب مع البيئة الإماراتية واستحداث أفضل الأسس والمعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة والدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي لهم ولأسرهم.

وأكد السيناتور الأميركي توم هاركين أن الأشخاص أصحاب الهمم تعرضوا في الماضي إلى الكثير من الظلم والتمييز وقد لمس الأمر جيداً كونه شقيقاً لواحد من الأشخاص الصم وقد عاهد نفسه منذ البدايات على المساهمة في سن القوانين التي تنصف الأشخاص أصحاب الهمم بشكل عام وتتيح لهم فرص العمل والتعلم والاستقلالية.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد : تقع مسؤولية تقديم الخدمات التعليمية للأشخاص أصحاب الهمم على عاتق الجهات التربوية والمجتمعية مع مراعاة الاحتياجات الفردية ومتابعتهم بعد مرحلة التعليم مع تهيئة الظروف المواتية لهم وتكييف المناهج الدراسية لتلبية تطلعاتهم وتوفير ظروف آمنة في مرحلة العمل والحرص على تطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

وأوضح الدكتور جورج هاغرتي رئيس كلية بيكن لصعوبات التعلم في فلوريدا أن 15 % من سكان العالم هم من الأشخاص ذوي صعوبات التعلم ، ويجب على الجميع أن يساند حقهم في الرفاه الوظيفي والاجتماعي والمالي والمجتمعي والبدني أسوة بالأشخاص غير المعاقين .

من جانبه توجه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالشكر لحاكم الشارقة الذي يقدم دعمه الشامل للأشخاص أصحاب الهمم ويسهم في تمكينهم اجتماعياً وأكاديمياً ومحلياً وعربياً وعالمياً مشيراً إلى المنحة الدراسية الكاملة التي يقدمها صاحب السمو لهم بغض النظر عن جنسياتهم ، وتوجيهه بتأسيس مركز الموارد لذوي الإعاقة منذ العام 2013 ـ 2014 كي يكون مرجعية لهم خلال رحلتهم العلمية والمعرفية، موضحا أن 204 طلاب من أصحاب الهمم يتعلمون في جامعة الشارقة .

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية : وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة الاهتمام بالإنسان على رأس أولوياتها بغض النظر عن الفروقات بين أفراد المجتمع، ولم تكن حالات الإعاقة ـ حتى قبل تعريفها حديثاً ـ وأي حالة من حالات الاختلاف حائلاً بين هذا الإنسان وحقه في التمتع بالحياة بأعلى مستويات الجودة التي تضمن له ـ ليس فقط العيش بكرامة واكتفاء ـ لا بل وتحقق له أقصى درجات السعادة.

غرفة تفاعلية

كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والدكتورة هنادي السويدي مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم ضيف شرف المؤتمر السيناتور الأميركي توم هاركين كما تم تكريم رعاة المؤتمر، وافتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي المعرض المصاحب والغرفة التفاعلية ، وشهد توقيع اتفاقية مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية من قبل الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، واتفاقية مع جامعة الإمارات وتم توقيعها من قبل الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم والدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم وعميد كلية التربية بالإنابة.