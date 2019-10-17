«شباب التنمية الأسرية» يطلق مبادرة «لهم حق علينا»

بدرية الكسار (أبوظبي )

أطلق مجلس شباب مؤسسة التنمية الأسرية، مبادرة «لهم حقٌ علينا»، التي يحرص من خلالها على تعزيز التواصل بين كبار المواطنين وشباب الوطن، وتسلط الضوء على كبار المواطنين ممن رافقوا وعاصروا مسيرة البناء التي قادها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقدموا إنجازات ومساهمات في مختلف المجالات والاحتفالات وسط أفراد مجتمعهم ومن حولهم.

وتحرص المؤسسة من خلال المبادرة على تنظيم لقاءات تجمع كبار المواطنين مع مجموعة من الشباب، لتقديم الشكر والعرفان للشخصيات البارزة منهم، والذين ساهموا خلال مسيرتهم الحياتية في رفعة الوطن، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وتوجيه طاقات الشباب الفكرية والعملية للإسهام في خدمة المجتمع، ونقل المعارف والتجارب الحياتية والمهنية من كبار المواطنين إلى شباب الوطن، وتبادل الحوار البناء فيما بينهم لأخذ الحكمة من كبار المواطنين والعادات والتقاليد والموروث الشعبي والثقافة الإماراتية الأصيلة، بالإضافة إلى تعزيز روح التكافل والرعاية المتبادلة بين جميع فئات المجتمع.

وزار مجموعة من الشباب رجل الأعمال الإماراتي عبيد بن كنيش الهاملي في مقر شركته بمدينة زايد، وذلك في اللقاء الأول من مبادرة «لهم حق علينا»، بالتعاون مع مجلس الظفرة للشباب، وتحاور الشباب مع الهاملي وتعرفوا على سيرته كشخصية عصامية حققت أحلامها بالصبر والصدق والأمانة، فكان حديثه ملهماً ومحفزاً للشباب المشاركين للعمل والتميز.

كما تحدث الهاملي عن الدعم اللامحدود الذي حصل عليه شعب الإمارات من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ بداية الاتحاد، وإلى اليوم، حيث تحرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الحرة والكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة، إلى أن أصبحت الإمارات اليوم ضمن دول العالم التنافسية في مختلف المجالات والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأضاف الهاملي أن سر نجاحه هو سعيه وحرصه على توفير حياة سعيدة ومستقرة لجميع أفراد أسرته والمجتمع من حوله.