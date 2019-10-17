مواصلات الإمارات تطلق «منصتي» للتعلم الذكي

دبي (وام) أطلقت مواصلات الإمارات برنامج «منصتي» للتعلم الذكي المتخصص في توفير البرامج التعليمية الذكية لمواردها البشرية، انطلاقاً من حرصها على تدريب وتطوير مواردها البشرية بما يواكب المتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز ثقافة التعلم الذكي التي تتوافق مع المهارات والكفاءات المطلوبة من الموظفين، وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تتبناها المؤسسة، وتعزز البرنامج استدامة الإنجازات والنجاحات التي حققتها المؤسسة على مدار 38 سنة.

وأكدت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة التزام مواصلات الإمارات بالاستثمار في برامج تطوير وتنمية المواهب، باعتبارها أدوات تسهم بشكل مباشر في تطوير الكوادر الوظيفية،مشيرة إلى أن «منصتي» ستسهم في دعم احتياجات التعلم لدى الموظفين، وستعزز من جهود المؤسسة التي تصب في تطويرهم وتمكينهم، والارتقاء بأدائهم وقدراتهم، حيث ستعمل المؤسسة من خلال هذه المبادرة على تمكين 200 موظفٍ من اختيار الدورات التدريبية التي تناسبهم.

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