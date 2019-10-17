حمدان بن زايد يزور أحمد محمد الرميثي

أبوظبي (وام) زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة المواطن أحمد محمد الرميثي وذلك بمنزله في أبوظبي.

ورحب الرميثي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على التواصل مع المواطنين، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

رافق سموه خلال الزيارة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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