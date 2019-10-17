«الطب التكميلي» بصحة دبي يستقبل أكثر من 4000 مراجع

دبي (الاتحاد) أكدت الدكتورة أمجاد المرزوقي، اختصاصية ومدير مركز دبي للطب التكميلي بالإنابة، أهمية العلاج بغاز الأوزون، ودوره الفاعل في علاج حالات مرضية مختلفة كالآلام المزمنة، والإجهاد البدني والإنهاك المصاحب لأعباء الحياة العصرية، وتحسين حالات مرضى التوحد، وزيادة التركيز والتواصل والتحصيل العلمي للمريض.

وأشارت الدكتورة المرزوقي إلى الخدمات المتعددة التي يقدمها مركز دبي للطب التكميلي من خلال عيادات الأوزون، والرنين الحيوي، الميتاترون، التي تستقبل سنوياً أكثر من (4000) مراجع، يتلقون الخدمات العلاجية، وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات الطبية في هذا المجال، لافتة إلى الجهود التي يقوم بها المركز حالياً للحصول على الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية JCIA.

وأوضحت بأن المركز يقوم بمعالجة العديد من الحالات المرضية المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز العصبي، وأمراض الجهاز الدوري، ومضاعفاتها، وأمراض الجهاز المناعي، وأمراض الغدد الصماء والاستقلاب، مثل السكري ومضاعفاته، والتوحد والاضطرابات الهرمونية، والأمراض الجلدية، والإجهاد العضلي ومتلازمة الإجهاد العام، مضاعفات العلاج الكيماوي والانزلاق الغضروفي.

كما يقدم المركز من خلال عيادة الأوزون الاستشارات الطبية للمرضى، والفحوص السريرية والمخبرية، وعلاجات الأوزون المتنوعة بحسب الحالة المرضية.

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