رابط إلكتروني لدراسة حالة المتقاعدين الاتحاديين من الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عن إطلاق رابط على موقعه الإلكتروني لجمع معلومات كافة المتقاعدين من مواطني إمارة الشارقة الاتحاديين وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن دراسة حالة المتقاعدين الاتحاديين وأسرهم من مواطني إمارة الشارقة.

وقال محمد عبيد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أمس عبر برنامج البث المباشر: إن الصندوق باشر بعمليات حصر البيانات لمواطني إمارة الشارقة المتقاعدين الاتحاديين، والذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 17 ألفا و500 درهم، حيث تم تشكيل فريق لدراسة حالاتهم، ولتسهيل عملية الوصول لهذه الفئات، مع وضع رابط إلكتروني على الموقع الخاص بالصندوق.

وطلب الشامسي من المواطنين المتقاعدين ملء الاستمارة بكافة خاناتها، بحيث تسهل عملية الدراسة، وان تكون عملية إدخال البيانات بكل شفافية ومصداقية، حتى يتسنى للصندوق دراسة دخل الأسرة، مشيرا إلى أن هناك خيارا آخر للتسجيل من خلال أفرع دائرة الموارد البشرية الموجودة في مختلف أنحاء الإمارة، كما تم توفير خدمة خاصة لكبار المواطنين من خلال الاتصال على الصندوق وتحديد موعد بحيث يصل أفراد الصندوق إليهم لمساعدتهم لملء الاستمارة، ورقم التواصل هو 065122000.

وعبر عدد من مواطني إمارة الشارقة المتقاعدين عن سعادتهم بهذه التوجيهات والقرارات السديدة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي ترفع عنهم المعاناة حيث إن الحد الأدنى لأغلب رواتب المتقاعدين هو 10 آلاف درهم، بالأخص غير الجامعيين.

وقال حميد سلطان من مواطني الإمارة: إنه يستلم 10 آلاف درهم كراتب تقاعدي منذ 11 عاما حيث كان راتبه قبل قرار التعديل الأخير بشأن رفع سقف راتب التقاعد 9 آلاف درهم. موضحا أن الغلاء المعيشي، ومتطلبات الحياة اليومية أصبحا يقضيان على الراتب في أول أسبوع من نزوله، وهو أمر نعانيه منذ سنين، وقرار دراسة هذه الحالات، جاء من قلب أب حنون، وينطلق من وجهة نظر إنسانية لرفع المعاناة عن المواطنين المتقاعدين.

بدورها قالت موزة محمد من فئة المتقاعدين الاتحاديين: خدمت في القطاع الاتحادي لـ 30 عاما، وعند التقاعد أصبح راتبي التقاعدي 17 ألف درهم، لكن ارتفاع الأسعار يلتهم الراتب ويجعل من المستحيل تدبير الاحتياجات اليومية من خلاله لعائلة يصل عددها إلى 6 أفراد، بالإضافة إلى الفواتير، والمتطلبات الأخرى.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قد وجّه في أبريل الماضي بمساواة معاشات المتقاعدين من أبناء إمارة الشارقة مع المتقاعدين من الكادر الاتحادي، والتي يصرفونها من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بمعاشات متقاعدي الإمارة على الكادر المحلي الذين يتقاضونها من صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ليكون الحد الأدنى للمعاش 17500 درهم، وبأثر رجعي من أول يناير 2018، بحيث سيحول فرق المعاش إلى حساباتهم مع بداية الشهر مايو 2019 بإجمالي يصل إلى 65 مليون درهم.