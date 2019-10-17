«المعاشات» تطور 4 خدمات وتستحدث «إدارة الحسابات»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن تطوير 4 خدمات، تضم: تحديث بيانات المؤمن عليه، وتحديث بيانات جهات العمل، وخدمة تسجيل المؤمن عليه، وخدمة تسجيل جهات العمل.

كما استحدثت الهيئة، خدمة إدارة الحسابات كخدمة جديدة تضاف لباقي الخدمات المقدمة لجهات العمل، وذلك بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المتعاملين الإلكترونية.

وكشفت الهيئة، لـ «الاتحاد»، عن ارتفاع معدل نسب استخدام الخدمات الإلكترونية خلال عام 2019، مشيرة إلى انه وفقا للإحصاءات، بلغ عدد المعاملات الإلكترونية والذكية التي تم تقديمها على النظام، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، نحو (88697)، وذلك مقارنة بـ (65500) معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2018 وهو ما يعني زيادة قدرها 35% في نسب معدل الاستخدام.

وأوضحت الهيئة، بأن التطوير يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق التميز في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز حضورها الإلكتروني والذكي بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية اللتين تهدفان إلى تصدر دولة الإمارات دول العالم في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية.

وأشارت إلى أن نتائج المؤشرات الخاصة بالهيئة خلال العامين الماضيين تشير حسب تقييم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى تحقيق الهيئة نسبة 100% في التحول الإلكتروني والذكي على مستوى الخدمات ذات الأولوية المعتمدة ضمن مشروع الممكنات الحكومية، كما ارتفع مؤشر نسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية/‏‏ الذكية من 90.41% في 2017 إلى 96.95% في 2018.

وأوضحت الهيئة، بأنه جرى تطوير خدمة تحديث بيانات المؤمن عليه من المواطنين، بحيث تتمكن جهة العمل القيام بالتحديث وإرساله إلى الهيئة لينعكس في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، الأمر الذي يمّكنها من إنجاز أي معاملة تتعلق بالمؤمن عليه في أسرع وقت والوصول إلى بياناته وتتبع كافة معاملاته بسهولة ويسر، وتتيح الخدمة إمكانية قيام المؤمن بالتحديث عن نفسه عند قيامه بفتح حساب خاص به على النظام.

وأفادت الهيئة، أنه تم تحسين خدمة تحديث بيانات جهات العمل، بحيث تتمكن من تحديث أي بيانات تتعلق بها لدى الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تستهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بتعديل التصنيف القانوني أو اسم جهة العمل أو تحديث الرخص التجارية أو المفوضين بالتوقيع أو المستخدمين الرئيسين للنظام أو غيرها من البيانات الأخرى.

ولفتت الهيئة إلى أنها طورت خدمة تسجيل المؤمن عليه بحيث أصبح بالإمكان استخدام رقم الهوية لتعبئة النموذج الإلكتروني بشكل تلقائي وفي حال عدم تواجد البيانات يمكن تعبئة بعض الحقول ليتم إظهار الضوابط الخاصة بكل حقل والتحقق منها بشكل تلقائي، كما يتم طلب المرفقات على حسب الحقول التي تم تعبئتها، بحيث يتم بعد تقديم الطلب إشعار جهات العمل عن طريق البريد الإلكتروني باستقبال المعاملة في نظام إدارة المتعاملين للمراجعة والاعتماد ومن ثم إشعارها مرة أخرى بنجاح التسجيل كما يتم إرسال رسالة ترحيبية للمؤمن عليه مع ذكر قنوات التواصل مع الهيئة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن لجهات العمل الاطلاع على حالة الطلبات والمعاملات وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تم تطوير باقة من التنبيهات الاستباقية ترسل بشكل تلقائي للمختصين بالهيئة في حال مواجهة مقدم الطلب لبعض التحديات وذلك لتذليل العقبات قبل أن يقوم هو بالتواصل أو تقديم شكوى وذلك حرصاً من الهيئة على راحة المتعامل وضمان وصول الخدمات إليه بالشكل الأمثل.

تعبئة النموذج الإلكتروني

لفتت الهيئة، إلى أنها قامت بتطوير خدمة تسجيل جهة العمل بحيث تتمكن من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني بناء على الضوابط التي تظهر بشكل تلقائي عند الانتقال من تعبئة حقل إلى آخر، وتم اعتماد نفس الخصائص التي تم تطبيقها على معاملة تسجيل المؤمن عليه على هذه الخدمة بحيث تتمكن الهيئة من تذليل كافة التحديات التي تواجه جهات العمل أثناء التسجيل.

وأوضحت الهيئة أنه تم استحداث خدمة إدارة الحساب لكي تتيح سهولة الاستخدام من دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية في حال الأشخاص أو إدخال البريد الإلكتروني.