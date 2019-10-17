مفتي موسكو: الروس يقدرون مبادرات الإمارات

القاهرة (الاتحاد) ثمن إيدار علاء الدين مفتي موسكو، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية الذي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في أبوظبي، مؤكداً أن بنود الوثيقة تدعو للسلام والتسامح، وهذا ما نحتاج إليه نحن في الدول غير الإسلامية، وأنه لابد أن نتعايش وأن تكون العلاقات فيما بيننا مبنية على التسامح والتراحم والتفاهم والتعارف والعيش المشترك.

وأشار مفتي موسكو في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى زيارته الشهر المقبل لدولة الإمارات لحضور مؤتمر عن التسامح، مؤكداً أن مشاركته في هذا المؤتمر فرصة كبيرة لعرض ما يقومون به من فعاليات وأنشطة مبنية على مبادئ التسامح في موسكو. وأكد أن الروس يحبون ويقدرون دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها دولة تتقدم بصورة كبيرة وتعد أسوة لكثير من الدول الأخرى، وتمثل نموذجاً رائعاً للدول الحديثة والحضارية من خلال المبادرات التي تقدمها ليس فقط لمواطنيها بل لشعوب العالم أجمع، وأن كثيراً من الروس معجبون ويقدرون ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من مبادرات وخاصة في مجال التسامح.

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