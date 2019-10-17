العربية والثقافة الإسلامية بالروسية في «زايد للثقافة الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد) ثمنت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية الأسبوع الإماراتي الروسي، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشارت الطنيجي إلى أن نحو 727 مواطناً روسياً درسوا في الدار ضمن البرامج التعليمية التي تنظمها الدار بمركزها الرئيس في العين وفروعها في أبوظبي وعجمان، حيث انتسب 231 طالباً روسياً إلى دورات الثقافة الإسلامية، و294 روسياً لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالإضافة إلى انتساب 148 طالباً لتعليم القرآن الكريم، إلى جانب استفادة 54 روسياً من جلسات التعريف بالإسلام، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما قامت الدار بتوزيع 4593 إصداراً مختلفا باللغة الروسية للمهتمين، وتنوعت الإصدارات بين كتيب كيف أتوضأ؟، وكتيب «الإسلام والمسلمون»، وترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية، وغيرها من الكتب التعليمية.

وقالت الطنيجي: تحرص قيادة الدولة الرشيدة على التبادل المعرفي والثقافي مع جمهورية روسيا الاتحادية من خلال إطلاق الأسبوع الإماراتي الروسي الذي يعزز العلاقات الثقافية والحضارية بين البلدين، ويفتح المجال أمام العمل على توطيد أواصر الترابط الثقافي والتكامل الإنساني واستمرارية التبادل المعرفي والحضاري بين البلدين الصديقين.

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