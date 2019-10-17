بلدية دبي: تجهيز المخيمات الشتوية بمنطقة العوير

دبي (وام)

انتهت بلدية دبي من إعداد وتجهيز المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقة العوير في دبي، إيذاناً ببدء الموسم السابع الشهر المقبل، والذي يمتد لستة أشهر تنتهي في أبريل 2020، حيث بدأت باستلام طلبات الحصول على المخيمات، اعتباراً من اليوم.

وبلغت نسبة رضا وسعادة المتعاملين عن المخيمات الشتوية للموسم 2018-2019، 98 بالمئة بنسبة أعلى من المستهدف. وأهم ما يميز هذا الموسم هو التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في منطقة المخيمات الشتوية، لتكون «المخيمات الشتوية لعام 2019 صديقة لذوي الهمم بامتياز».

وتم تخصيص مخيمات للدوائر الحكومية في دبي، والتي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة لإسعاد موظفيها والترفيه عنهم.

يذكر أن هناك ضوابط واشتراطات لاستخدام المخيمات الشتوية، وذلك لضمان عدم حدوث أي إزعاج أو حوادث خلال فترة التخييم، ومنها أن يكون الغرض من المخيم الاستخدام الخاص والمؤقت فقط لطالب التصريح، ولا يحق له تأجيره ولا يسمح باستخدامه لأية أنشطة تجارية أو أي أغراض أخرى غير مذكورة في التصريح، والالتزام بالقانون والأعراف والعادات والتقاليد المعمول بها في الإمارة، والالتزام بحدود المخيم طبقاً للتصريح.

وتبلغ قيمة رسوم التصريح 44 فلساً للمتر المربع للأسبوع الواحد، والمساحة المسموح بها لا تزيد على 400 متر مربع للمخيم الواحد، وتسهيلاً على العائلات الكبيرة سمحت البلدية بإمكانية حجز مخيمين كحد أقصى للشخص الواحد، ويُسمح بضمهما ويتم سداد تأمين قدره 2000 درهم عن كل مخيم، يتم استرجاعها بعد نهاية التصريح، وفقاً للاشتراطات المعلنة.