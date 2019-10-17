ديوان المحاسبة يشارك في مؤتمر دولي بـ «سان لفادور»

أبوظبي (وام) يترأس معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، وفد الديوان المشارك بالمؤتمر السنوي للمنظمة الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول أميركا اللاتينية ودول الكاريبي «الأولاسافس» الذي يعقد بمدينة سان سلفادور في الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع موضوعين رئيسين، الأول حول التطبيقات الذكية والحجية القانونية للتوقيعات والوثائق الإلكترونية كأدلة إثبات في عملية التدقيق، ويتناول الموضوع الثاني أهمية تحسين إدارة النزاهة المؤسسية في أجهزة الرقابة المالية في القطاع العام.

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