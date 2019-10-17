«احم عظامك» في مستشفى رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) أطلق مستشفى رأس الخيمة حملة «احم عظامك»، للتوعية بسبل الوقاية من مرض هشاشة العظام، وتشخيصه وعلاجه، ولا سيما عند السيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، حيث ترتفع معدلات إصابتهن بهذا المرض.

وبهدف تشجيع المجتمع على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة لحماية صحة العظام والعضلات، والحفاظ على الاستقلالية ونوعية الحياة، يقدم المستشفى فحوصاً مجانية تشمل اختبارات كثافة العظام (Dexa)، وجلسات معالجة مائية واستشارات طبية مع جرّاح عظام. وستقدم الحملة لأول 100 شخص اختبارات مجانية لقياس مستوى الفيتامين د. وتنطلق الحملة يوم الأحد 20 أكتوبر وتستمر حتى الخميس 24 أكتوبر، اعتباراً من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 5 ظهراً.

وبينما تساعد فحوص DEXA في تقييم أو قياس كثافة العظام، تعتبر جلسة العلاج المائي علاجاً متميزاً لكامل الجسم يتضمن حركات وتمارين في الماء، وعلاجاً طبيعياً في مسبح.

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