جولة تعريفية في «شخبوط الطبية» للمشاركين في المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» جولة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحدث المرافق الصحية في أبوظبي، وذلك للوفود المشاركة في الدورة الـ 12 من المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية العالمية الذي تستضيفه أبوظبي، والذي يعقد لأول مرة خارج أميركا الشمالية منذ 11 عاماً، ويعد الحدث السنوي لجمعية السياحة العلاجية، ويشارك فيه 100 خبير ومتحدث.

وقال راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة«صحة»: «تعتبر شركة صحة أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحرص على تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، وتتطلع إلى استقطاب المرضى من جميع أنحاء العالم».

وأضاف أن «شركة «صحة» تواصل الاستثمار في رفع جودة خدماتها، وسيصبح مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبي الذي سيتم افتتاحه قريباً منارة للخدمات الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال المؤتمر العالمي للسياحة الطبية والرعاية الصحية العالمية 2019، نتطلع إلى المشاركة مع رواد الصناعة العالميين، وتبادل أفضل الممارسات لدعم القطاع الصحي المزدهر في الإمارات».

واصطحبت الدكتورة ناهد أحمد بالعلا، رئيس قسم الجراحة العامة، ورئيس قسم العيادات الخارجية في مستشفى المفرق، وعضو اللجنة التشغيلية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، الوفود في جولة لتعريفهم على مرافق المدينة وأقسامها والمعدات الطبية المتطورة التي تم تجهيزها فيها استعداداً لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة لهم.

وشملت الجولة التي نظمتها شركة «صحة» للوفود المشاركة في المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية العالمية، العيادات الخارجية، غرفة التشغيل، وغرف العمليات، ووحدة رعاية الأطفال الخدج، واستراحة المرضى، حيث تعرفوا إلى أحدث الأجهزة والتقنيات التي تم تجهيز المدينة فيها خاصة غرف العمليات التي جهزت بالجراح الآلي الذي ينجز العمليات الجراحية المهمة بدقة وكفاءة وسرعة.

ويتوافر في المدينة 18 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، ويتم التحكم فيها آلياً في جميع المراحل، ومجهزة للنقل المباشر للعمليات، من خلال تجهيزها بنظام التصوير والتصويت عالي الجودة، وتستوعب العيادات الخارجية يوميا نحو 2500 مراجع، وتحتوي وحدة العناية بالخدج 26 سريراً وهي مجهزة بأحدث الأجهزة، وتوفير إطلالة جذابة تبعث على الراحة والهدوء، وتسهم في إضفاء جو من السعادة على العاملين والأمهات.

وتم تجهيز المدينة كذلك بالصيدلية الذكية، والتي تقدم الخدمات للمراجعين من خلال 18 نافذة في نفس الوقت، ويتم صرف الأدوية آلياً، ما يجعل نسبة الخطأ معدومة.

وتتطلع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» للقيام بدور مهم في تعزيز توجهات إمارة أبوظبي نحو السياحة العلاجية إذ تعد «صحة» من أكبر مزودي الرعاية الصحية في المنطقة من خلال إدارتها لـ 13 مستشفى تضم نحو 2775، سريراً مرخصاً، ونحو 41 مركزاً للخدمات الصحية الأولية، و4 مراكز في الظفرة، ومركزاً لصحة المرأة.