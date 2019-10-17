الامارات | «الخدمات العامة» تنفذ مشروعات طرق في 9 مناطق سكنية برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات العامة» تنفذ مشروعات طرق في 9 مناطق سكنية برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، في تشييد طرقات حيوية وداخلية في تسع مناطق سكنية في الإمارة بطول إجمالي يصل إلى أكثر من 35 كيلومتراً مربعاً، بعد قيام مؤسسة الأشغال العامة التابعة للدائرة بإجراء دراسة حول الكثافة السكانية في تلك المناطق السكنية وحاجتها لتطوير البنية التحتية، ونسبة التطور العمراني بالتنسيق مع بلدية رأس الخيمة.

وقال مدير عام الدائرة المهندس أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم» إن معظم مشروعات الدائرة تركزت حول إنشاء طرق داخلية في المناطق السكنية لتسهيل وصول السكان إلى مناطقهم.

وأضاف أن مؤسسة الأشغال العامة التابعة للدائرة باشرت في تشييد الطرقات الحيوية التي سيتم ربطها مع الطرقات الحيوية الاتحادية والمحلية، حيث تقوم المؤسسة بتشييد طريق حيوي في منطقة الرفاعة السكنية الجديدة بطول ثلاثة كيلومترات و560 متراً لربط المنطقة السكنية بشارع الشيخ محمد بن زايد عند المخرج 122. وأشار إلى أن الطريق الجديد سيربط سكان منطقة الرفاعة الجديدة بمسجد الشيخ خليفة بن زايد الجديد، وتابع أن الطريق الجديد سيكون بمثابة حلقة الوصل بين شارع الشيخ محمد بن زايد ومنطقة الرفاعة الجديدة، وسيكون من السهل على سكان منطقة الرفاعة الوصول إلى مدينة رأس الخيمة دون المرور على الطرقات الرملية.

Advertisements

من جهته، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس أحمد السيد بان، إلى أن المؤسسة تقوم في الوقت الجاري بتشييد طريق حيوي في بلوك 13 بمنطقة الظيت بطول ستة كيلومترات، إذ سيربط الطريق منطقة الظيت بشارع الشيخ محمد بن زايد، ولفت إلى أن الدائرة تقوم بتشييد طريق في بلوك 11 في منطقة الظيت بطول ثلاثة كيلومترات.

ولفت إلى أن اقتراحات تم تحويلها إلى مشروعات طرق، فتم تشييد طريق بطول 1788 متراً، في منطقة خت السكنية ليربطها بطريق شارع مطار رأس الخيمة، وذلك لتسهيل وصول سكان خت إلى طريق المطار ومنه إلى مدينة رأس الخيمة خلال وقت قصير. وأضاف أن مدينة رأس الخيمة أخذت نصيب الأسد من مشروعات الطرق من حيث طول الطرقات، حيث يتم في الوقت الجاري تشييد طرقات حيوية في مدينة الرمس شمال إمارة رأس الخيمة، بطول سبعة كيلومترات و623 متراً، كما يتم تشييد شوارع داخلية في منطقة شمل بطول 1947 متراً، حيث سيتم ربط الطرقات الداخلية في المناطق السكنية بطريق رأس الخيمة الدائري بوصلات يصل طولها إلى 1440 متراً، لتسهيل وصول سكان منطقة شمل إلى المناطق الشمالية وبقية مناطق الدولة عبر استخدام طريق رأس الخيمة الدائري.

وأوضح أنه يتم في الوقت الجاري تشييد طريق بطول سبعة كيلومترات في منطقة المطاف، وطريق آخر في منطقة خزام، ضمن مشروعات الطرق وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.