الامارات | 250 وظيفة شاغرة في أبوظبي عبر منصة «تم» الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 وظيفة شاغرة في أبوظبي عبر منصة «تم» الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، ضمن خدمة «رحلة البحث عن وظيفة»، 250 وظيفة شاغرة خلال أكتوبر الجاري، في 22 مجالاً من بينها قطاعات الطاقة والهندسة والتكنولوجيا والطب والشؤون المالية والخدمات الإدارية وغيرها من المجالات.

وأطلقت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، أبريل الماضي، رحلة «البحث عن وظيفة»، التي تمثل الجيل الجديد من منصات التوظيف الرقمية وإدارة المواهب والخبرات في إمارة أبوظبي، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، بهدف تعزيز فرص الباحثين عن عمل ورفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات في مختلف المجالات.

وتلبي المنصة الرقمية، احتياجات الباحثين عن عمل، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو خارج الدولة، وتوفر لهم إمكانية الوصول السريع إلى الشواغر الوظيفية المتاحة في قطاعات العمل المختلفة، والتقدم للوظيفة التي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم، وصولاً إلى التعيين.

وتسعى المنصة الرقمية الجديدة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال إيجاد الفرص التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني، بهدف دعم وتحسين تنافسية بيئة العمل من خلال تشجيع الشركات الناشئة واستقطاب المواهب لأبوظبي، ودعم مراكز البحث والتطوير إضافة إلى تدريب وتنمية القدرات والخبرات.

وتتيح الرحلة الجديدة مجموعة من المزايا للجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين عن الوظائف على حد سواء، كتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف، فضلاً عن كونها منصة تلبي احتياجات الباحثين عن عمل وتوفّر لهم إمكانية الوصول السريع إلى الشواغر الوظيفية المتاحة، والتقدم للوظيفة التي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم، وصولاً إلى التعيين.

ويمثل إطلاق رحلة «البحث عن وظيفة» خطوة متقدمة باتجاه دعم المسيرة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بهدف تعزيز وزيادة فرص الباحثين عن عمل، وبهدف دعم الشركات في تفعيل آليات استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتاحة التي يتم الإعلان عنها عبر منظومة «تم».

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6 خطوات في رحلة البحث عن وظيفة عبر منظومة «تم»

1- الدعم المهني: تقديم المساعدة لمهمة البحث عن وظيفة والتسجيل في البرامج المتاحة.

2- سيرتك الذاتية: كتابة سيرة ذاتية جذّابة تظهر الخبرة والمهارة المهنية وتزيد من فرص العمل.

3- البحث والتقدّم: البحث عن الفرص الوظيفية الأكثر ملاءمة لخبراتك وطموحاتك وتقدّم بسهولة وبلمسة واحدة.

4- احضر المقابلات: استقبل دعوات المقابلات الوظيفية عن بُعد أو معلومات موقع المقابلات الشخصية وأضف مواعيدها.

5- قدّم الوثائق المطلوبة: استجب لطلبات الجهات الموظّفة بما في ذلك تحديد موعد فحص اللياقة الصحية للعمل وإرسال نتيجة الفحص الطبي للجهة الموظّفة والتقديم على شهادة بحث الحالة الجنائية.

6- ابدأ عملك الجديد: وقّع عقد التوظيف وسجّل في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وابدأ العمل.