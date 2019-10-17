الامارات | السياحة العلاجية في أبوظبي تستقطب مرضى من 93 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العلاجية في أبوظبي تستقطب مرضى من 93 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية الـ12، الذي تستضيفه أبوظبي، استقطاب الإمارة مرضى من 93 دولة قدموا خصيصاً للعلاج في منشآتها الطبية، فيما أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن إحصاءات السياحة العلاجية في الإمارة لعام 2018 أظهرت استقبال أكثر من 20 ألف سائح علاجي، إذ ارتفعت أعداد المرضى القادمين إلى الإمارة للعلاج بنسبة 20% في عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وأكد متحدثون ومشاركون في المؤتمر أن أبوظبي توفر تجربة صحية متخصصة عالية الجودة للمرضى، جمعت من خلالها احتياجات المرضى من خلال شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات في نظام شامل، يجمع بين اللاعبين الرئيسين في السياحة والنقل وأذونات الدخول، والرعاية الصحية مستندة إلى خبراتها المحلية من الأطباء المتميزين وأحدث التقنيات الطبية في العالم.

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وأشاروا إلى أن شبكة أبوظبي للسياحة العلاجية تجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسة في مجال السياحة والرعاية الصحية، لتقديم منتج السياحة العلاجية المتخصص وغير المسبوق عالي الجودة للمرضى، الذين يرغبون في الحصول على أفضل الخدمات والرعاية الصحية في أكثر مدن العالم ازدهاراً وأماناً، ما أثمر عن ارتفاع في عدد السياح على مدى السنوات الماضية، حتى أصبحت الإمارة وجهة مميزة في عالم السياحة، ورافق ذلك أيضاً ارتفاع في عدد السياح الوافدين إلى الإمارة بغرض العلاج.

وكشف المؤتمر أن استبيانات المرضى أظهرت أن الأمن والسلامة يعدان ثاني أهم متطلب للمرضى الدوليين، بعد الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، ما يضع أبوظبي في المرتبة الأولى في توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والبيئة الآمنة، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، الدكتور راكيش سوري، خلال جلسات المؤتمر، تجربة «كليفلاند أبوظبي» في إطار مساعيه لتحقيق النمو والتطوير.