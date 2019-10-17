الامارات | 28 حالة إدمان سلمتهم عائلاتهم إلى شرطة عجمان للعلاج في 2019

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، بأن 28 عائلة سلمت أبناءها طواعية إلى إدارة مكافحة المخدرات لإنقاذهم من الإدمان، طلباً لإيجاد الحل وتوفير العلاج، خلال عام 2019، مؤكداً أن باب الشرطة مفتوح دائماً للتعاون مع أي حالة ترغب في العلاج من الإدمان والعوة إلى الحياة الطبيعية.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لإدارة مكافحة المخدرات ضمن برنامج التفتيش السنوي للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على احتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.
من جانبه قال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد سيف خليفة المهيري، إن 28 حالة جاؤوا طلباً للعلاج والمساعدة على التخلص من الإدمان، حيث قامت الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية باستقبال الحالات وتوزيعهم على مراكز العلاج بما يتناسب مع حالتهم، وقد أنهوا جميعهم مرحلة التأهيل.
وأشار إلى أن حالات العودة من مستنقع المخدرات وطلب العلاج تتزايد بعد التعديل الأخير على المادة رقم (43) من البند (5) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2016، بشأن مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تنص على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أقاربه من الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة».
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