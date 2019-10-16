سيف بن زايد يرأس وفد الدولة لاجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون في مسقط

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في العاصمة العُمانية مسقط.

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في كلمة له خلال الاجتماع، الشكر لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على استضافتهم المتميزة وحفاوة الاستقبال. كما هنأ سموه، في كلمته، الشعب الكويتي بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت سالماً إلى بلاده، داعياً الله أن يحفظ سموه لدولة الكويت وشعبها، ثم دعا سموه لعقد الاجتماع القادم في دولة الإمارات.

وناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام الأمني المشترك بين وزارات الداخلية بدول المجلس وسبل تعزيز التعاون والعمل الأمني فيما بينها واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع. وجرى، على هامش الاجتماع، تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية للعام 2017، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ومن بينهم الإماراتيان العميد علي سالم الطنيجي العضو السابق في مجلس الأمناء، والمقدم دكتور عمر راشد الشحي العضو الحالي.

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وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وصل مسقط اليوم، حيث كان في استقباله، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسؤولين.

ضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، سعادة محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان الشقيقة، واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والعميد الدكتور جمال سيف فارس من ديوان سمو نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية المرافقين لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

من جهة أخرى، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مسقط معالي وزير الداخلية البحريني، الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها خاصة في المجالات الشرطية والأمنية.