الأنا والٱخر " معرض للفنانة التونسية هيفاء تكوتي بمتحف شوقي .. الليلة



يفتتح أ.د/ خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية في السابعة مساء اليوم معرض الفنانة التونسية " هيفاء تكوتي " بعنوان " انا والاخر " بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي بالجيزة ويستمر المعرض ٢٣ اكتوبر الجاري .

الفنانة هيفاء تكوتي فنانة تشكيلية تونسية تخرجت من المعهد العالي للفنون الجميلة في تونس ، وشاركت في العديد من المعارض والورش والمهرجانات الفنية في تونس و العديد من الدول الاخرى ، مثل مصر، الكاميرون ، السنغال ، فرنسا الجزائر ، المغرب ، وفلسطين .

وعن معرضها " انا والأخر " قالت هيفاء ان مفهوم المشروع "أنا والآخر" حاضرا بمعنى واسع جداً في ممارستها الفنية ، حيث يوجد العديد من الخطوط المتقاطعة في الاعمال ، منها الأثر والهوية والذاكرة ، سواء الخاصة او العامة ، والعلاقات الحميمية والخبرات الحياتية .

اضافت تكوتي : " اخترت العمل على هذا المفهوم لما يحمله من مصنع الافكار ومخزن الذكريات بين الماضي والحاضر ، فذاكرة الأنا على مساحة اللوحة تستدعي الاخر الموجود في مكان ما اتواصل معه عبر حوار بصري فالانا تستدعي الآخر عبر التقسيمات المنجزة تثيره بالألوان بالتدرجات بالتباينات

تعطيه احساسا بتمازج حينا و باختلاف حينا اخر

فتصبح الألوان هي المعبرة عن حالة الاحساس التي تخالجنا حتى تباين البناء لغاية التناغم ، ولتصبح اللوحة كلعبة تركيبة للذاكرة تؤسس لحوار حميمي بين الأنا والاخر .