نجاح عالمي جديد لمحمد رحيم بتوثيق صفحة لاعماله على "apple" ووصفة بكميائى المزيكا ....



لأول مره فى تاريخها الكبير تقوم شركة "apple" العالمية،بتوثيق صفحة خاصة بملحن مصري، حيث اعتادت الشركة على توثيق صفحات لنجوم الطرب فقط دون غيرهم، إلا أنهت قامت اليوم بإنشاء صفحة خاصة بأعمال الملحن المصرى محمد رحيم فى تجربة جديدة عليهم لم يعتادوها من قبل.

وقال رحيم فى تصريحات صحفية تعقيبا على توثيق صفحة بإسمه فى "apple" العالمية، كأول ملحن مصري وعربي ينضم بأعماله لنجوم الشركة : سعيد جدا بما حدث وفخور لدرجة كبيرة ان شركة عالمية بحجم "apple" اهتمت بأعمالى وقامت بتوثيقها بهذا الشكل اللائق، وابرز ما اسعدنى أنهم قاموا بتحليل ألحانى بشكل دقيق وعلمي مما ابهجني كثيرا، وانهى حديثة قائلا : اهدى هذا التكريم لبلدي مصر وكل جمهوري في مصر والوطن العربي الذى يدعمنى دائما.

وجاء نص الكلمة الإفتتاحية لصفحة رحيم على "apple" طبقا للترجمة الحرفية كالتالى : وثقت وعهدت أيقونات الاغنيه العربيه الحديثة (pop) بالموسيقار محمد رحيم بأسمائها الكبيرة اللامعه، مما أعطاه كملحن مصري الترخيص الفني لعمل انجح أغانيه، فمؤلفاته الموسيقيه و جمله اللحنيه تتصف بكونها مرحة ورومانسية و معقدة في نفس الوقت، فهي كفيله لتنشيط الجو المحيط مع براعة موسيقية متألقة ، فهذا الملحن (الكيميائي) بمعنى(الكيمياء الموسيقيه) قد اجتاز كل اختبار محسوس للنجاح مع عمالقه النجوم مثل عمرو دياب و تامر حسني و غيرهم.

من جهة أخرى يواصل رحيم اعماله المميزة، حيث يستعد خلال الفترو الحالية للتعاون مع مجموعة من النجوم فى أغانى جديدة ضمن ألبوماتهم التى يتم طرحها قريبا ومن أبرزهم الهضبة عمرو دياب، والنجمة اللبنانية إليسا والنجمه شيرين عبد الوهاب والنجمه نانسي عجرم والنجم العائد محمد محيى بالأضافه الى وضعه للمسات الاخيره لألبومه الذي منتظر ان يطلقه على رأس السنه