مكتب الأغذية العالمي بدبي يدشن أعماله المشتركة مع شويترام العالمية

أعلنت مؤسسة شويترام العالمية، التي تمتلك إحدي أقدم متاجر البيع بالتجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة، مع مكتب برنامج الأغذية العالمي بدبي، تعاونها ودعمها لحملة #وقف – الهدر، التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتهدف الحملة العالمية لرفع مستوي الوعي بشأن الكميات الهائلة من الأطعمة الصالحة للأكل التي يتم هدرها يومياً وهي عادة ينبغي تجنبها إذا أردنا تحقيق تقدم حقيقي في معركة القضاء على الجوع في العالم، وأتي اللقاء قبل يوم واحد من إنطلاق يوم الغذاء العالمي.

وكجزء من هذه الحملة نظمت مؤسسة شويترام العالمية مع مكتب برنامج الأغذية العالمي بدبي، لقاء بأحد مقرات مؤسسة شويترام التجارية بشارع الوصل- جميرا- دبي، للتعريف بالحملة وزيادة الوعي، بالإضافة إلى تنشيط الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إلقاء الضوء على ظاهرة الهدر الغذائي المتفشية في العالم وإبراز الحلول البسيطة القابلة للتنفيذ والتطبيق، التي يمكن للجميع العمل بها، لتحقيق الهدف الثاني، من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030.

وضم اللقاء تمثيل رسمي من مكتب برنامج الأغذية العالمي بدبي، بجانب حضور السيد/ باجاراني، رئيس مجلس إدارة شويترام، بالإضافة لحضور عدد كبير من المهتمين والمنظمات الخاصة، ومدوني الطعام ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي وممثلين عن جهات إعلامية.

وقال السيد/ باجاراني- رئيس مجلس إدارة شركة شويترام "تعد شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي مثالاً ممتازاً على كيفية ربط عملنا هنا في شويترام بقضية عالمية، وخلق غرض في أعمالنا يتجاوز الربح، لذلك عندما نلتقي لرفع الوعي حول شيء مهم مثل هدر الطعام - نضمن أن يصبح عملنا أكثر كفاءة، ونضمن لعملائنا أن يتسوقوا بحكمة وأن تعيش أجيالنا المستقبلية في عالم متوازن".

وأضاف باجاراني قائلاً " لقد حان الوقت لنا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هدر الطعام، إضافة إلى ذلك، فإن إهدار الطعام يزيد من انبعاثات غازات الدفيئة ويساهم في تغير المناخ، ونحن ملتزمون بالعودة إلى المجتمعات التي نعمل فيها مع برنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي منذ عام 2015 للمساعدة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وتقديم المساعدات الغذائية الضرورية للأطفال والأسر المحتاجة.

وفي هذا العام، تتشارك شويترام مع برنامج الأغذية العالمي لجمع الأموال لحملة القضاء على الجوع، حيث تذهب عائدات مبيعات عناصر محددة من شويترام إلى تمويل برامج التغذية المدرسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي العام الماضي، ساهمت شويترام بأكثر من مليوني دولار تم تسليمها لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة كمساهمة في حملة القضائ على الجوع

ومن جانبه قال مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالإمارات العربية المتحدة والممثل الإقليمي للبرنامج لدي دول مجلس التعاون الخليجي "هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام كل سكان العالم الذي يبلغ عددهم مليارات شخص في العالم، ومع ذلك فإن واحد من كل تسعة أشخاص ينامون جائعين كل ليلة"

وأضاف مجيد قائلاً "هذه مشكلة يجب حلها بشكل عاجل إذا أردنا القضاء على الجوع بحلول عام 2030، ويمكن للجميع أن يلعبوا دوراً في حملة #وقف – الهدر، ونحن نعول على الدعم الحيوي لجميع شركائنا، مثل شويترام، للمساهمة في تحقيق هذا الهدف الطموح ".

أتبع هذه الخطوات البسيطة لحملة #وقف – الهدر.

يمكن للجميع لعب دور في #وقف – الهدر، من أجل خلق مزيد من الوعي حول إهدار الطعام، ومن هذا المنطلق قامت شويترام إلى جانب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، بطرح مجموعة مفصلة من النشاطات عبر شبكة متاجرها.

وعلاوة على التعهد بوقف هدر الطعام، تشجع شويترام، العملاء على مشاركة الوصفات التي يمكن أن تستخدم فيها بقايا الطعام، ويوصي البرنامج المستهلكين بالحلول اليومية البسيطة لوقف هدر الطعام مع تشجيع الآخرين على اتباع:

1. ابحث عن الثلاجة أو المخزن لديك للحصول على عنصر طعام يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته وآمن لتناول الطعام.

2. التقاط صورة شخصية مع البند الخاص بك والتصرف الذي تقوم به للحد من هدر الطعام ومشاركتها مع الجميع لنشر الأفكار القيمه التي من شأنها المساهمة في إنجاح الفكرة.

3. شارك صوره على موقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #وقف – الهدر.

4. خذ تعهدك خطوة أخرى إلى الأمام من خلال مشاركة وصف قابل للتنفيذ لنفايات الطعام التي يمكن إستخدامها للحد من هدر الطعام وإعاده الاستفاده منه.

لمزيد من المعلومات والمشاركة في برنامج الأغذية العالمي، يرجى زيارة الموقع: www.wfp.org/foodwaste