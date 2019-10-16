طيران الإمارات تضم القاهرة إلى شبكة الإيرباص A380

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرتها الإيرباص A380 العملاقة إلى عاصمة جمهورية مصر العربية بمعدل أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وكانت الناقلة قد شغلت مؤخراً هذا الطراز العملاق لمرة واحدة فقط إلى مطار القاهرة الدولي.

وسوف تستبدل طيران الإمارات، التي ستصبح أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى القاهرة، طائرتها من طراز بوينج 777 التي تشغلها لخدمة رحلتيها "ئي كيه 923" و"ئي كيه 924" بطائرة A380 أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بين دبي والقاهرة بإضافة 4 رحلات في الأسبوع التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، اعتباراً من 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وسوف يتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة "ئي كيه 921" و"ئي كيه 922" أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع. ومع استخدام الإيرباص A380 على هذا الخط، ستوفر الناقلة 9200 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، ما يتيح إمكانية اتصال المسافرين من مصر بمزيد من الوجهات العالمية ويدعم صناعتي التجارة والسياحية في مصر.

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 التي ستخدم القاهرة 489 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 399 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى. ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر أكثر من 4500 قناة ترفيهية تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة والبودكاست وتشمل البث التلفزيوني الحي. ويتاح لركاب الدرجة الأولى اختبار الشاور سبا على متن الطائرة واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمرطبات والمأكولات الخفيفة.

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وأطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من مصر إلى دبي. وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من 6825 جنيه مصري ومن 17499 جنيه في درجة رجال الأعمال و29999 جنيه في الدرجة الأولى بالإضافة إلى حقيبة ثالثة مجانية. وتسري العروض على جميع الحجوزات بين القاهرة ودبي التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على أن يتم السفر حتى 31 مارس (آذار) 2020.

وتتيح طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، ولأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز، الاستمتاع بصالتها الخاصة في مطار القاهرة الدولي، التي افتتحت في عام 2018. وتشمل أشهر الوجهات التي يسافر إليها المصريون ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات مدناً في آسيا والأميركتين وأستراليا، مثل بكين وشنغهاي وهونج كونج وبانكوك، وسيدني ونيودلهي ومومباي، ونيويورك وواشنطن العاصمة.

وبدأت طيران الإمارات خدمة القاهرة في أبريل (نيسان) 1986 بمعدل 3 رحلات أسبوعياً ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 ملايين راكب. وشهدت العمليات نمواً مضطرداً لمواكبة طلب العملاء، حيث تشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة و4 رحلات إضافية أسبوعياً قريباً، ما يصل بإجمالي رحلات طيران الإمارات التي تخدم القاهرة إلى 25 رحلة في الأسبوع. ويعمل أكثر من 2000 مواطن مصري في مجموعة متنوعة من الأدوار ضمن مجموعة الإمارات، بمن فيهم ما يزيد على 1000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية.