دار مجوهرات "ميسيكا" تزور "راشد" وتمدح تصاميم طالباته

زارت "فاليري ميسيكا" مؤسسة دار مجوهرات "ميسيكا" مركز راشد لأصحاب الهمم للاطلاع على خدماته العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها نحو ٢٨٠ طالب وطالبة من مختلف الأعمار والإعاقات والجنسيات، وجالت في أقسام المركز وفصوله مع السيدة مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وتوقفت طويلاً في ورش التدريب المهني وخاصة التطريز وتصميم الإكسسوارات وأعربت "فاليري ميسيكا" عن بالغ انبهارها وإعجابها بإبداعات الطالبات في المركز وقدرتهن على صياغة أفكارهن بطريقة مبتكرة.

ومن جانبها، أعربت السيدة مريم عثمان المدير العام عن عميق شكرها لمبادرة دار مجوهرات "ميسيكا" ووكيلها "صديقي وأولاده" وقالت: أشكر مؤسسة هذه الدار الراقية للمجوهرات على زيارتها وتفاعلها مع إبداعات طالباتنا وكل الشكر للسيدة مهرة عبدالحميد صديقي التي حرصت على منح طلبتنا فرصة التواصل مع دار عريقة في هذا المجال بما يمنح طالباتنا الحافز والتشجيع.

وفِي نهاية الزيارة قدمت السيدة مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم درع راشد التكريمية للضيفة.

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