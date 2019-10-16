كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف هواوي نوفا 5 تي يصل إلى الإمارات

ستطلق مجموعة Huawei Consumer Business Group هاتفي HUAWEI nova 5T و HUAWEI WATCH GT 2 الجديدين في دولة الإمارات.

وصُممت هواتف HUAWEI nova 5T لتكون طليعية وعصرية، مما يعزز حدود الأناقة والوظائف. وتأخذ سلسلة نوفا اسمها من كل من الابتكار والنجم الجديد في اللاتينية وتواصل هواوي هذا التقليد وتضيف هوية جديدة للهواتف، والتي تعتبر فريدة من نوعها في الطباعة التقليدية لإنشاء مشبك “نوفا” العصري.

ويتم تشغيل HUAWEI nova 5T بواسطة نظام Android، والذي تم تصميمه للسماح للمستخدمين بالوصول الكامل والمستمر إلى تطبيقاتهم المفضلة والأكثر شعبية للحصول على تجربة غامرة.

وأطلقت هواوي أيضًا الجيل التالي من الساعات الذكية في الإمارات، سلسلة HUAWEI WATCH GT 2 بحجم 46 مم و 42 ملم، مدعومة بشريحة Kirin A1 الخاصة بالشركة. وتقديم تجربة مستخدم مطورة وعمر بطارية لا مثيل له نظرًا لقدرة استهلاك الطاقة المنخفضة للغاية للرقاقة، بحسب موقع commsmea.

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ويتوفر HUAWEI nova 5T الجديد بثلاثة ألوان: أسود وأزرق وأرجواني. وسيتمكن المستهلكون من طلب HUAWEI nova 5T مسبقًا ابتداءً من 22 أكتوبر، ويمكنهم شراء الجهاز عبر متاجر تجربة Huawei، وتجار التجزئة المحددين في الإمارات اعتباراً من في 31 أكتوبر بسعر 1599 درهم.

ويبلغ سعر HUAWEI WATCH GT 2 46 مم 849 درهم للنموذج الرياضي و 949 درهم للنموذج الكلاسيكي و 1149 درهم لطراز النخبة.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع: https://consumer.huawei.com/ae-en/support/huawei-care/