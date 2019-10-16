كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تصل الإمارات إلى أبنية بانبعاثات صفرية للكربون في 2030؟

خلال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتطوير الحضري، قال سعيد العبار رئيس مجلس الإمارات للمباني الخضراء (EmiratesGBC) إن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى أبنية بانبعاثات صفرية لغاز الكربون مدعومة بنهجها في المباني الخضراء والتنمية المستدامة.

وتعد صناعة البناء مسؤولة عن 40%من انبعاثات الكربون العالمية. ويجب أن تلبي المباني الجديدة في دولة الإمارات هياكل الكربون الصافية بحلول عام 2030، والمباني الحالية يجب أن تصل إلى هذا المستوى بحلول عام 2050.

وألقى العبار كلمة أمام المنتدى الوزاري، وركز على أهمية اتباع استراتيجية من خمس خطوات: الالتزام والإفصاح والتصرف والتحقق والمحاماة، وتحقيق الالتزام بمباني صفرية الانبعاثات.

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وأضاف العبار: “إن قياس وكشف الانبعاثات، وتنفيذ خارطة طريق لإزالة الكربون من إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، والتحقق من التقدم نحو انبعاثات صفرية، والعمل كحافز لمزيد من الإجراءات هي احتياجات الساعة، فيما يسمى “عقد المناخ”.

وفي كلمته الرئيسية، التي تلتها حلقة نقاض بإدارتها، قال العبار إن دولة الإمارات هي من أوائل الحكومات الوطنية التي أعلنت التزامها بمبادرة “Zero Carbon Buildings for All”، وهي مبادرة عالمية متعددة الشركاء بقيادة معهد الموارد العالمية، وأيدها الأمين العام للأمم المتحدة.

وسلط “العبار” الضوء على طريقين لتحقيق صافي انبعاثات صفرية على المستوى الوطني أو مستوى المدينة، بما في ذلك مسار السياسة، الذي يدعو إلى سن التشريعات، وسياسة التخطيط على مستوى السلطة؛ ومسار بناء البلديات، الذي يلتزم بامتلاك وتطوير الأصول لتحقيق الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2030، بحسب موقع constructionweekonline.