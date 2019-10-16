كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تحدي دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة 2019

افتتح في دبي مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة، كما تم تكريم الفائزين في “تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة بحضور ما يزيد على 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، و3000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر من 20 مدينة حول العالم.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 80 خبيراً عالمياً يشاركون ضمن 40 محاضرة و39 ورشة عمل تقنية، ويُعد الحدث منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، تجمع الخبراء وأبرز المتخصصين من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى حول الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة.

ويهدف الحدث إلى تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، ودفع عجلة التطوير بما يحقق مستهدفات استراتيجية دبي في هذا المجال، واستقطاب الخبرات في مجال التنقل ذاتي القيادة في دبي، ونشر الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها في القطاع الاستثماري واستراتيجيات التنقل المختلفة.

وشهد الحدث عرض فيلم عن تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تبلغ مجموع جوائزه حوالي 19 مليون درهم، وشارك فيه 65 مؤسسة أكاديمية وشركات عالمية من أكثر من 20 دولة، وتأهل للمنافسات النهائية 15 مرشحا.

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واستهدف التحدي تطبيق الميل الأول والأخير من الرحلات، وتأهلت خمس شركات رائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، وثلاث شركات ناشئة للمنافسات النهائية، إضافة إلى سبع جامعات محلية وعالمية، وخضعت المركبات من فئة الشركات الرائدة المتأهلة للتصفيات للعديد من السيناريوهات وحالات الاختبار المختلفة التي طُبقت في مسار محدد ومجهز لاختبار هذا النوع من المركبات في منطقة واحة دبي للسيلكون.

واستحوذت الشركات الفرنسية على جوائز فئة الشركات الرائدة البالغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين دولار، حيث فازت شركة “جوسون”، عن محور الاستدامة والطاقة، وفازت شركة “نافيا” عن محور التحمل والموثوقية، كما فازت الشركة ذاتها بالجائزة عن محور تجربة المتعاملين، بحسب وام.