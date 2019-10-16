كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الغوص مع أسماك القرش في فندق أتلانتس دبي

سيستمتع محبو أسماك القرش وسمك الراي اللامع بالسباحة مع هذه الكائنات في Aquatrek Xtreme الجديد في فندق Atlantis The Palm، حيث يمكنهم الغوص على عمق 10 أمتار تحت الماء في حوض The Ambassador Lagoon المائي.

ولست بحاجة إلى أي خبرة في الغوص، أو حتى أن تكون سباحًا قويًا – حيث لا تحتاج لهذه المغامرة سوى إلى المشي.

وبعد إحاطة سريعة بالتجربة، ستحصل على حقيبة تحمل على الظهر مع إمداد الهواء الخاص بك ومزودة بخوذة تغذي الهواء، وتبقي المياه بعيدة عن رأسك.

وسيكون لديك مدرب معك طوال التجربة بأكملها للتأكد من سلامتك وإرشادك خلال الرحلة المائية.

ومع وجود 65000 حياة بحرية في الحوض، ستحصل على الكثير من الفرص لتتلاقى مع المخلوقات المذهلة. ويمكنك أيضًا مشاركة تجربتك بالكامل على GoPro بحيث تتذكرها إلى الأبد.

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يذكر أن Aquatrek Xtreme هو أعمق aquatrek في العالم، حيث يأخذك إلى مسافة 10 أمتار (32 قدمًا) في الماء. وتبدأ الأسعار من 720 درهماً للشخص وستستمر التجربة بأكملها حوالي ساعة واحدة، بحسب موقع واتس أون.

فندق أتلانتس النخلة، دبي، نخلة جميرا يوميًا بعد الظهر حتى 4 مساءً هاتف: 044260000. atlantisthepalm.com