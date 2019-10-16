كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طيران الإمارات تطلق منصة لشحن بضائع التسوق الإلكتروني إلى الدولة

متابعة-سنيار: في منافسة جديدة لخدمة شوب أند شيب التابعة لشركة أرامكس، تسعى Emirates SkyCargo وهو قسم الشحن بمجموعة طيران الإمارات للاستفادة من النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية.

حيث أطلقت الشركة يوم الثلاثاء خدمة جديدة تسمى Emirates Delivers، تتيح للعملاء في دبي التسوق عبر الإنترنت من تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتسليم بضائعهم عبر طيران الإمارات.

تتيح هذه الخدمة للعملاء التسجيل عبر الإنترنت من خلال موقع ويب، حيث سيتلقون عنوان بريدي محلي في الولايات المتحدة، والذي يسمح لهم بالشراء من المواقع التي لا توفر إمكانية الشحن الدولي

كيف تشترك بالخدمة:

التسجيل عبر الإنترنت، ثم تلقي عنوان بريدي محلي للولايات المتحدة تلقائيًا

تسجيل الطب باستخدام ذلك العنوان البريدي المحلي للولايات المتحدة

قم بتخزين الطرود (الطرود) الخاصة بك في هذا العنوان مجانًا لمدة تصل إلى 30 يومًا

شراء البضائع من العديد من البائعين، وسيتم تخزين جميع السلع في نفس الموقع

ثم تقوم طيران الإمارات بتسليم البضائع إلى الإمارات من خلال رحلاتها

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وقالت طيران الإمارات إنها ستدير المرحلة الأخيرة من عملية التسليم، بدلاً من إدارتها من قبل شركات البريد السريع، وسيكون لديها أسطولها الخاص من مركبات التوصيل.

وبالنسبة للعملاء الذين يختارون التسليم الفوري، تقول طيران الإمارات إنها تستطيع تسليم الطرود من 3 إلى 5 أيام بعد الشراء عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إنها قد اختبرت الخدمة بالفعل مع أربعة آلاف عميل لضمان نشر سلس.

وقال نبيل المر، نائب الرئيس الأول لشحن البضائع في Emirates SkyCargo إنه في حين أن المرحلة الأولى من الخدمة ستشمل فقط توصيل الشحنات من الولايات المتحدة إلى دبي، فإن خدمة توصيل الإمارات سوف تتوسع في الأسواق الرئيسية في أوروبا لتوفير التسليم من هناك.

وسيتم توسيع الخدمة لاحقًا للسماح بالتسليم بين مختلف البلدان، دون أن تكون دبي بالضرورة نقطة الأصل أو الوجهة. كما سيسمح في النهاية للعملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشحن البضائع من دبي.