كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديكس تختبر الروبوت روكسو للتوصيل في دبي
أصبحت دبي أول مدينة خارج الولايات المتحدة تستضيف Roxo، جهاز التوصيل المستقل، وفقاً لما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة FedEx Express، وهي شركة تابعة لشركة FedEx Corp، يوم الثلاثاء.
ووقع أحمد هاشم بهروزيان، الرئيس التنفيذي للهيئة، مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات مع جيمس ر. موهس، الرئيس الإقليمي لشركة FedEx Express في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال أحمد هاشم بهروزيان إن جهاز التوصيل الشخصي المستقل سيلعب دورًا جديدًا في تحدي تسليم الميل الأخير حيث تم تصميمه للسفر على الأرصفة وعلى جوانب الطرق، وتقديم شحنات أصغر بأمان إلى منازل العملاء والشركات.
وكجهاز توصيل شخصي مستقل، لدى Roxo تقنية آمنة للمشاة من iBot Plus والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك LiDAR وكاميرات متعددة، مما يسمح للروبوت أن يكون مدركاً للبيئة المحيطة به.
وتقترن هذه الميزات بخوارزميات تعلم الآلة لاكتشاف العقبات وتجنبها، ورسم مسار آمن، والسماح باتباع قواعد الطريق والسلامة، بحسب غلف نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديكس تختبر الروبوت روكسو للتوصيل في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.