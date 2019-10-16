محمد بن زايد يتقدم مستقبلي بوتين في مطار الرئاسة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مطار الرئاسة، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة الذي وصل إلى الإمارات في زيارة دولة.

وقدم مجموعة من الأطفال باقة من الورد لفخامة الرئيس الروسي، ثم نفذ مجموعة من طلبة المدارس الموهوبين صورة فنية من خلال استخدام المكعبات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة فلاديمير بوتين.

ثم توجه سموه والرئيس الروسي إلى قصر الوطن، حيث جرت لفخامة ضيف البلاد الكبير، لدى وصوله القصر، مراسم استقبال رسمية، فيما رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.

وحلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة بعلم روسيا، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة.

ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف، وعُزِف السلامان الوطنيان لجمهورية روسيا ودولة الإمارات، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بزيارة فخامة الرئيس الروسي.

وصافح فخامة فلاديمير بوتين، كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته التاريخية للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين ضمن الوفد المرافق للرئيس الروسي.

وكان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الروسي كلاً من معالي سيرغي لافروف، وزير الخارجية، ومعالي يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، ومعالي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة، رئيس مشارك للجنة المشتركة الإماراتية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، وفخامة رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان لروسيا الاتحادية، ودميتري شو غاييف، مدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، وإليكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، وكبريل دميترييف، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وسيرجي كوزنيتسوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.